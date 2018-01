Aegean Airlines : and Olympic Air flight cancellations and reschedules due to A.T.C. personnel work suspension on Monday, January 15th 2018Read More

As a result of the work suspension of the Air Traffic Control Personnel (12:00 - 15:00 local time) on Monday January 15th 2018, AEGEAN and Olympic Air are being forced to cancel 15 domestic flight sectors which were due to operate on Monday, 15th January 2018 as well as to reschedule 28 international flight sectors and 20 domestic flight sectors, as follows:

The following Olympic Air domestic flight sectors which were due to operate on Monday, 15th January 2018, have been cancelled:

OA 112 ATH SKG OA 113 SKG ATH OA 114 ATH SKG OA 717 MJT SKG OA 716 SKG MJT OA 160 ATH IOA OA 161 IOA ATH OA 142 ATH AXD OA 143 AXD ATH OA 224 ATH KGS OA 225 KGS ATH OA 48 ATH SKU OA 49 SKU ATH

Flight number From To Scheduled time New time OA 110 ATH SKG 10:00-10:55 09:00-09:55 OA 111 SKG ATH 11:30-12:25

10:30-11:20

OA 115 SKG ATH 15:00-15:55

16:30-17:20

OA 152 ATH KVA 09:50-10:50

09:30-10:30

OA 153 KVA ATH 11:15-12:20

10:55-11:50

OA 20 ATH MLO 12:15-13:00 16:00-16:40 OA 21 MLO ATH 13:20-14:05

17:00-17:30 OA 252 ATH MJT 11:55-12:45

10:55-11:45 OA 316 ATH HER 13:15-14:05

15:30-16:20

OA 317 HER ATH 14:40-15:30

16:55-17:45

OA 332 ATH CHQ 10:10-11:00

09:40-10:30

OA 333 CHQ ATH 11:35-12:25

11:05-11:55

OA 334 ATH CHQ 13:20-14:10

15:20-16:10

OA 335 CHQ ATH 14:45-15:35

16:45-17:35

OA 352 ATH JTR 10:10-10:55

09:40-10:25

OA 353 JTR ATH 11:30-12:15

11:00-11:35

OA 44 ATH JSH 10:00-11:05

09:30-10:30

OA 45 JSH ATH 11:30-12:30

10:55-11:45

OA 720 SKG RHO 14:00-15:15

15:15-16:20

OA 721 RHO SKG 15:45-17:00 16:50-17:55

Flight number From To Scheduled time New time A3 501 MUC SKG 10:20-13:30 12:30-15:50 A3 531 FRA SKG 11:15-14:50

12:20-15:50 A3 602 ATH LHR 13:25-15:30

15:30-17:35

A3 603 LHR ATH 16:35-22:20

18:40-00:25

A3 651 FCO ATH 10:40-13:40

12:50-15:50

A3 661 MXP ATH 10:50-14:20

12:20-15:45

A3 664 ATH MXP 14:45-16:20

15:15-16:55

A3 665 MXP ATH 17:10-20:40

17:45-21:10

A3 803 MUC ATH 11:00-14:40

12:20-15:50

A3 823 GVA ATH 11:00-14:45

12:00-15:45

A3 827 ZRH ATH 11:00-14:40

12:10-15:50

A3 840 ATH DUS 13:10-15:25

15:10-17:05

A3 841 DUS ATH 16:15-20:15

17:55-21:45

A3 850 ATH BEG 12:35-13:30

11:00-11:40

A3 861 WAW ATH 10:45-14:15

12:20-15:55

A3 864 ATH PRG 14:10-15:50 15:10-16:30 A3 865 PRG ATH 16:35-20:15 17:15-20:25

A3 881 VIE ATH 11:20-14:35

12:35-15:50

A3 903 LCA ATH 10:50-12:35

14:00-15:45

A3 904 ATH LCA 13:30-15:15

15:15-16:55

A3 905 LCA ATH 16:05-17:50

17:45-19:30

A3 920 SKG LCA 12:00-14:05

11:00-12:55

A3 926 ATH TLV 07:30-09:30

06:50-08:45

A3 927 TLV ATH 10:20-12:20

09:35-11:50

A3 932 ATH CAI 07:40-09:40

06:40-08:40

A3 933 CAI ATH 10:30-12:30

09:30-11:30

A3 960 ATH OTP 08:40-10:15

08:00-09:20

A3 961 OTP ATH 10:55-12:30 10:00-11:10

Customers are kindly advised to check the latest flight details by visiting the official website of AEGEAN www.aegeanair.com and Olympic Air www.olympicair.com or by calling:From Greece: 801 11 20000 From abroad or mobile: + 30 210 6261000

OLYMPIC AIR:



From Greece: 801 801 0101 From abroad or mobile: + 30 210 3550500