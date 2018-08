Carnival : Carnival Corporation & plc Purchase of Shares

Carnival Corporation & plc

Purchase of Shares

In accordance with Carnival Corporation & plc's (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK) previously announced Share Repurchase Programme, Carnival Corporation & plc announces that Carnival plc has purchased:

Shares purchased: Carnival plc ordinary USD 1.66 shares

Date of purchase: 02 August 2018

Number of shares purchased: 178,284 shares

Highest price paid per share: 4392.0 pence

Lowest price paid per share: 4315.0 pence

Average price paid per share: 4364.2500 pence

Carnival plc intends to hold these shares in treasury

Following the above purchases, and including shares which have been purchased but not yet settled, Carnival plc holds 15,476,206 shares in treasury and has 201,765,357 shares in issue (excluding shares held in treasury by Carnival plc).

The schedule below contains detailed information about the purchases made by Merrill Lynch International on behalf of Carnival plc as part of the share repurchase programme.

Schedule of Purchases

Shares purchased: Carnival plc (ISIN CODE: GB0031215220)

Date of Purchase: 02 August 2018

Broker: Merrill Lynch International

Aggregated information:

Venue Volume-weighted average price, pence Aggregated volume London Stock Exchange 4364.2500 178,284

Individual transactions:

