USDA Grain Stocks : U.S. Corn By State-Jan 12

Corn: Stocks by Position, State, and United States, December 1, 2016-2017 ============================================================================= 2016 2017 ------------------------------------------------------------------- Date On Off Total All On Off Total All Farms Farms 1/ Positions Farms Farms 1/ Positions ============================================================================= 1,000 Bushels AL (D) 7,691 (D) (D) 7,231 (D) AZ (D) 3,944 (D) (D) 3,975 (D) AR (D) 29,756 (D) (D) 27,195 (D) CA (D) 11,070 (D) (D) 9,611 (D) CO 62,000 44,945 106,945 69,000 50,696 119,696 DE (D) 11,431 (D) (D) 12,890 (D) FL (D) 858 (D) (D) 1,000 (D) GA (D) 15,403 (D) (D) 14,667 (D) ID (D) 6,640 (D) (D) 8,435 (D) IL 1,050,000 924,003 1,974,003 1,100,000 979,823 2,079,823 IN 560,000 259,038 819,038 555,000 249,649 804,649 IA 1,470,000 934,747 2,404,747 1,490,000 893,352 2,383,352 KS 155,000 308,545 463,545 150,000 317,531 467,531 KY 105,000 27,438 132,438 120,000 29,524 149,524 LA (D) 45,424 (D) (D) 42,166 (D) MD (D) 22,338 (D) (D) 22,630 (D) MI 170,000 84,631 254,631 155,000 81,885 236,885 MN 1,110,000 368,626 1,478,626 1,120,000 397,620 1,517,620 MS (D) 28,707 (D) (D) 25,533 (D) MO 260,000 115,609 375,609 305,000 112,642 417,642 MT (D) 116 (D) (D) 92 (D) NE 870,000 550,918 1,420,918 910,000 550,631 1,460,631 NV (NA) (D) (D) (NA) (D) (D) N ENG (NA) (D) (D) (NA) (D) (D) NJ (D) (D) (D) (D) (D) (D) NM (D) (D) (D) (D) (D) (D) NY (D) 4,747 (D) (D) 3,548 (D) NC 34,000 48,089 82,089 35,000 46,309 81,309 ND 280,000 117,459 397,459 300,000 111,329 411,329 OH 310,000 152,693 462,693 280,000 155,478 435,478 OK (D) 12,544 (D) (D) 12,230 (D) OR (D) (D) (D) (D) 1,108 (D) PA 110,000 13,456 123,456 115,000 14,053 129,053 SC (D) 5,619 (D) (D) 5,011 (D) SD 465,000 224,992 689,992 425,000 237,857 662,857 TN (D) 35,006 (D) (D) 33,717 (D) TX (D) 137,911 (D) (D) 124,072 (D) UT (D) 694 (D) (D) 557 (D) VA (D) 11,689 (D) (D) 12,963 (D) WA (D) 12,360 (D) (D) 13,555 (D) WV (D) (D) (D) (D) (D) (D) WI 255,000 188,570 443,570 280,000 163,045 443,045 WY (D) (D) (D) (D) (D) (D) Unall* 345,000 4,764 753,712 330,000 3,796 715,982 US 7,611,000 4,772,471 12,383,471 7,739,000 4,777,406 12,516,406 ============================================================================= (D) Withheld to avoid disclosing data for individual operations. (NA)Not available. 1/ Includes stocks at mills, elevators, warehouses, terminals and processors 2/ "Off farms unallocated" includes State data withheld to avoid disclosure of individual operations. "On farms unallocated" includes minor producing States' data not published separately.