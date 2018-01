USDA Supply/Demand : Crop Summary - Jan 12

U.S. ending stocks in million bushels, except soyoil in million pounds, cotton in million (480 pound) bales and rice in million cwt. Exports and Production in million metric tons except cotton in million (480 pound) bales. Projections based on trends and analysts' judgments, not survey date. Source: USDA's World Agricultural Outlook Board. ======US====== ================WORLD============== Ending Stocks Exports Production 17-18 16-17 15-16 : 17-18 16-17 15-16 17-18 16-17 15-16 Soybeans 470 302 197 :152.19 147.27 132.55 348.57 351.32 313.77 Brazil na na na : 67.00 63.14 54.38 110.00 114.10 96.50 Argentina na na na : 8.50 7.03 9.92 56.00 57.80 56.80 China na na na : 0.15 0.11 0.11 14.20 12.90 11.79 Soyoil 1,536 1,711 1,687 : 11.75 11.40 11.68 56.29 53.95 51.54 Corn 2,477 2,293 1,737 :151.51 163.10 119.74 1,044.56 1,075.99 973.45 China na na na : 0.05 0.08 0.00 215.89 219.55 224.63 Argentina na na na : 29.00 25.50 21.64 42.00 41.00 29.50 S. Africa na na na : 1.70 2.50 0.84 12.50 17.48 8.21 Cotton(a) 5.70 2.75 3.80 : 38.38 37.24 35.13 120.97 106.56 96.15 All Wheat 989 1,181 976 :180.85 183.36 172.84 757.01 750.44 735.31 China na na na : 0.80 0.75 0.73 130.00 128.85 130.19 EU 27 na na na : 27.00 27.32 34.69 151.60 145.25 160.48 Canada na na na : 22.00 20.18 22.11 30.00 31.73 27.59 Argentina na na na : 11.90 13.80 9.60 17.50 18.40 11.30 Australia na na na : 16.00 22.64 16.12 21.50 30.36 22.28 Russia na na na : 35.00 27.81 25.54 85.00 72.53 61.04 Ukraine na na na : 17.00 18.11 17.43 26.50 26.80 27.27 Sorghum 24 33 37 : na na na na na na Barley 61 106 102 : na na na na na na Oats 30 50 57 : na na na na na na Rice 29.2 46.0 46.5 : 45.82 46.01 40.34 484.71 487.08 472.96 Write to Rodney Christian at [email protected]