China Shanghai Rubber Futures Closing Prices, Volume

Wednesday, March 14 2018 Natural Rubber Turnover: 471,962 lots Open High Low Settle Prev. Change Vol Open Settle Interest Mar-18 - - - 12,330 12,330 0 0 62 Apr-18 12,700 12,700 12,700 12,700 12,525 175 2 36 May-18 12,720 12,880 12,675 12,780 12,680 100 372,494 379,652 Jun-18 12,910 12,930 12,865 12,895 12,780 115 30 274 Jul-18 12,905 12,905 12,905 12,905 12,885 20 2 162 Aug-18 13,135 13,135 13,135 13,135 12,955 180 2 72 Sep-18 13,080 13,210 13,040 13,120 13,045 75 91,106 172,586 Oct-18 13,225 13,225 13,225 13,225 13,160 65 2 32 Nov-18 13,320 13,325 13,255 13,285 13,190 95 34 440 Jan-19 14,950 15,050 14,910 14,965 14,930 35 8,290 38,806 Notes: 1) Unit is Chinese yuan a metric ton; 2) Volume and open interest are in lots; 3) One lot is equivalent to 10 metric tons.

