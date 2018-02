Totvs : Disclosure of Interest Filing (Aberdeen) - Notice to the Market

rt. 12) 6 de fevereiro de 2018. À TOTVS S.A. Rua Desembargador Euclídes Silveira, 232 - Casa Verde, São Paulo, SP, Brasil, CEP: 02511-010 At.: Diretor de Relações com Investidores Ref.: Redução de Participação Relevante Prezados Senhores, STANDARD LIFE ABERDEEN PLC, vem, em nome de fundos de investimento e carteiras ("Carteiras") sob gestão de empresas integrantes de seu grupo econômico ("SLA plc"), informar que houve redução nas participações, das referidas Carteiras em ações ordinárias emitidas pela Totvs S.A. ("Companhia") sendo que tal redução, em 5 de Fevereiro de 2018, de forma agregada, ultrapassou para baixo o patamar de 5% (cinco por cento) do total de ações ordinárias emitidas pela Companhia. Para atendimento do disposto no Artigo 12 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, a SLA plc, por meio desta, comunica que em 5 de Fevereiro de 2018: i) A SLA plc tem sede em Standard Life House, 30 Lothian Road, Edinburgh, EH1 2DH;

ii) As participações societárias detidas pelas Carteiras alcançaram, de forma agregada, na data acima mencionada, 8.158.914 ações ordinárias, somando aproximadamente 4,93% (quatro pontos nove três por cento) do total de ações ordinárias emitidas pela Companhia;

iii) Não possui nas Carteiras instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações da Companhia;

iv) A redução da participação societária acima mencionada é estritamente para investimento, não tendo por objetivo a alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa da Companhia;

v) Não foram celebrados pela SLA plc quaisquer contratos ou acordos que regulem o exercício de direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia; e

vi) Os representantes legais no Brasil dos fundos de investimento e carteiras sob gestão da SLA plc são, conforme o caso:  ABERDEEN DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA CNPJ: 11.074.363/0001-98

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais ou comentários necessários. Atenciosamente,

February 6, 2018. To TOTVS S.A. Rua Desembargador Euclídes Silveira, 232 - Casa Verde, São Paulo, SP, Brazil, CEP: 02511-010 Attn.: Investor Relations Officer Ref.: Disposal of Relevant Stockholding Dear Sirs, STANDARD LIFE ABERDEEN PLC, in the name of some investment funds and portfolios ("Portfolios") under management of companies of its economic group ("SLA plc"), hereby informs that has been reduced for such Portfolios ordinary shares issued by Totvs S.A. (the "Company") and that on February 5, 2018 their aggregate equity interests dropped below the 5% (five percent) threshold of the total ordinary shares issued by the Company. In compliance with Article 12 of the Brazilian Securities Commission ("CVM") Rule no. 358, of January 3rd, 2002, as amended, SLA plc hereby informs that on February 5, 2018: i) SLA plc's registered office and headquarters is located at Standard Life House, 30 Lothian Road, Edinburgh, EH1 2DH;

ii) Portfolios' aggregated equity holdings added up to, on the date above mentioned, 8,158,914 ordinary shares totaling approximately 4.93% (four point nine three per cent) of the total ordinary shares issued by the Company;

iii) Does not hold in their Portfolios instrument derivatives related to the Company;

iv) The disposal of the above mentioned equity holdings is strictly for investment purposes and there is no intention to change the Company's control nor composition of the administrative structure;

v) No agreement or contract regulating the exercise of voting rights or the purchase and sale of securities issued by the Company has been entered into nor executed by SLA plc; and

vi) The Brazilian legal representatives of the investment funds and portfolios under SLA plc management are, as the case may be:  ABERDEEN DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA CNPJ: 11.074.363/0001-98

Please do not hesitate to contact us if any clarification is needed on the above. Yours faithfully,