USDA Crop Production : U.S. Winter Wheat-Jan 12

Winter Wheat: Yield and Production, by State and United States, 2016-17 =========================================================================== Yield Production State ==================================================================== Annual Annual 2016 Sep 30 2017 2016 Sep 30 2017 ========================================================================= ========== Bushels ========- ========- 1,000 Bushels ====== AL 70.0 77.0 77.0 11,900 7,700 7,700 AZ 95.0 100.0 100.0 665 1,800 1,800 AR 54.0 52.0 52.0 6,210 6,500 6,500 CA 78.0 64.0 64.0 13,260 9,920 9,920 CO 48.0 43.0 43.0 105,120 86,860 86,860 DE 67.0 73.0 73.0 4,355 5,037 5,037 FL 30.0 37.0 37.0 510 518 518 GA 46.0 47.0 47.0 5,060 3,290 3,290 ID 94.0 80.0 80.0 67,680 53,600 53,600 IL 74.0 76.0 76.0 34,780 35,720 35,720 IN 81.0 74.0 74.0 22,680 17,760 17,760 IA 63.0 68.0 68.0 1,071 544 544 KS 57.0 48.0 48.0 467,400 333,600 333,600 KY 80.0 77.0 77.0 32,000 23,870 23,870 LA 45.0 46.0 46.0 900 598 598 MD 64.0 71.0 71.0 16,640 13,135 13,135 MI 89.0 79.0 79.0 50,730 33,575 33,575 MN 61.0 45.0 45.0 488 225 225 MS 48.0 58.0 58.0 2,400 1,450 1,450 MO 70.0 68.0 68.0 39,900 36,720 36,720 MT 49.0 42.0 42.0 105,350 66,780 66,780 NE 54.0 46.0 46.0 70,740 46,920 46,920 NV 75.0 107.0 107.0 450 535 535 NJ 64.0 64.0 64.0 1,344 1,088 1,088 NM 22.0 30.0 30.0 4,620 4,050 4,050 NY 74.0 67.0 67.0 8,510 8,375 8,375 NC 41.0 55.0 55.0 14,555 20,625 20,625 ND 48.0 37.0 37.0 5,760 1,295 1,295 OH 80.0 74.0 74.0 44,800 32,190 32,190 OK 39.0 34.0 34.0 136,500 98,600 98,600 OR 50.0 63.0 63.0 35,500 43,470 43,470 PA 68.0 72.0 72.0 10,200 10,800 10,800 SC 43.0 49.0 49.0 2,150 3,675 3,675 SD 58.0 40.0 40.0 63,800 20,800 20,800 TN 73.0 70.0 70.0 24,455 19,250 19,250 TX 32.0 29.0 29.0 89,600 68,150 68,150 UT 60.0 52.0 52.0 6,720 5,616 5,616 VA 53.0 66.0 66.0 9,275 9,570 9,570 WA 78.0 73.0 73.0 130,260 120,450 120,450 WV 61.0 69.0 69.0 244 276 276 WI 79.0 68.0 68.0 19,750 11,560 11,560 WY 34.0 28.0 28.0 4,250 2,940 2,940 U.S. 55.3 50.2 50.2 1,672,582 1,269,437 1,269,437 =========================================================================== Winter Wheat: Area Planted and Harvested, by State and United States, 2015-17 ========================================================================= Area Planted Area Harvested State ================================================================== Annual Annual 2015 2016 2017 2016 Sep 30 2017 ========================================================================= 1,000 Acres AL 260 230 150 170 100 100 AZ 5 14 25 7 18 18 AR 350 195 200 115 125 125 CA 450 425 385 170 155 155 CO 2,450 2,350 2,250 2,190 2,020 2,020 DE 70 70 75 65 69 69 FL 25 25 20 17 14 14 GA 215 180 160 110 70 70 ID 760 770 720 720 670 670 IL 540 520 500 470 470 470 IN 290 330 290 280 240 240 IA 20 25 16 17 8 8 KS 9,200 8,500 7,600 8,200 6,950 6,950 KY 560 510 480 400 310 310 LA 110 25 20 20 13 13 MD 355 360 410 260 185 185 MI 510 610 480 570 425 425 MN 52 11 10 8 5 5 MS 150 65 45 50 25 25 MO 760 690 640 570 540 540 MT 2,350 2,250 1,750 2,150 1,590 1,590 NE 1,490 1,370 1,120 1,310 1,020 1,020 NV 8 10 14 6 5 5 NJ 27 25 23 21 17 17 NM 385 345 330 210 135 135 NY 120 120 140 115 125 125 NC 650 420 450 355 375 375 ND 200 130 70 120 35 35 OH 520 580 460 560 435 435 OK 5,300 5,000 4,500 3,500 2,900 2,900 OR 740 720 700 710 690 690 PA 195 190 210 150 150 150 SC 170 60 90 50 75 75 SD 1,420 1,180 910 1,100 520 520 TN 455 400 370 335 275 275 TX 6,100 5,000 4,700 2,800 2,350 2,350 UT 125 120 120 112 108 108 VA 260 210 210 175 145 145 WA 1,650 1,700 1,700 1,670 1,650 1,650 WV 9 7 8 4 4 4 WI 230 270 210 250 170 170 WY 145 140 135 125 105 105 U.S. 39,681 36,152 32,696 30,237 25,291 25,291 =========================================================================