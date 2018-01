Zalando SE : Notification and public disclosure of transactions by persons

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



27.01.2018 / 16:44

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: First name: David Last name(s): Schneider

2. Reason for the notification



a) Position / status

Position: Member of the managing body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE000ZAL1111

b) Nature of the transaction

Disposal Transaction linked to the exercise of share option programmes

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 48.3000 EUR 2342.55 EUR 48.3000 EUR 3622.50 EUR 48.3000 EUR 6109.95 EUR 48.3800 EUR 1403.02 EUR 48.4000 EUR 4646.40 EUR 48.3900 EUR 6460.07 EUR 48.3900 EUR 5371.29 EUR 48.4000 EUR 10527.00 EUR 48.4000 EUR 1984.40 EUR 48.4000 EUR 435.60 EUR 48.5000 EUR 11809.75 EUR 48.5000 EUR 8220.75 EUR 48.5000 EUR 218.25 EUR 48.5000 EUR 3637.50 EUR 48.5000 EUR 363.75 EUR 48.5500 EUR 6214.40 EUR 48.5500 EUR 5923.10 EUR 48.5300 EUR 4853.00 EUR 48.2000 EUR 10483.50 EUR 48.1500 EUR 2407.50 EUR 48.0300 EUR 2401.50 EUR 48.0900 EUR 4809.00 EUR 48.0000 EUR 12000.00 EUR 47.8300 EUR 3635.08 EUR 47.8200 EUR 5403.66 EUR 47.8200 EUR 2917.02 EUR 47.7700 EUR 2101.88 EUR 47.7600 EUR 2459.64 EUR 47.8100 EUR 23905.00 EUR 47.7600 EUR 3128.28 EUR 47.7500 EUR 8809.88 EUR 47.8000 EUR 1529.60 EUR 47.8000 EUR 860.40 EUR 47.8000 EUR 1027.70 EUR 47.8000 EUR 2390.00 EUR 47.8000 EUR 2390.00 EUR 47.8000 EUR 2390.00 EUR 47.8000 EUR 3226.50 EUR 47.8000 EUR 286.80 EUR 47.8000 EUR 9799.00 EUR 47.8300 EUR 4543.85 EUR 47.8000 EUR 11950.00 EUR 47.8300 EUR 7413.65 EUR 47.8400 EUR 5573.36 EUR 47.8300 EUR 2152.35 EUR 47.8300 EUR 4232.96 EUR 47.9000 EUR 11975.00 EUR 48.0300 EUR 1008.63 EUR 48.0200 EUR 3937.64 EUR 48.0200 EUR 11596.83 EUR 48.0200 EUR 7467.11 EUR 48.1200 EUR 4571.40 EUR 48.1200 EUR 240.60 EUR 48.0700 EUR 19756.77 EUR 48.0600 EUR 12015.00 EUR 48.1000 EUR 4810.00 EUR 48.0600 EUR 7881.84 EUR 48.0500 EUR 12781.30 EUR 47.9400 EUR 4841.94 EUR 47.9300 EUR 17158.94 EUR 48.0000 EUR 792.00 EUR 48.0000 EUR 1608.00 EUR 48.0000 EUR 4800.00 EUR 48.0200 EUR 2401.00 EUR 48.0300 EUR 24.02 EUR 48.0300 EUR 4778.99 EUR 48.0100 EUR 4728.99 EUR 48.0000 EUR 3768.00 EUR 48.0000 EUR 2304.00 EUR 48.0100 EUR 144.03 EUR 47.9500 EUR 10525.03 EUR 47.9400 EUR 1462.17 EUR 47.9600 EUR 7337.88 EUR 47.9500 EUR 2037.88 EUR 47.9500 EUR 2613.28 EUR 47.9400 EUR 6208.23 EUR 47.9400 EUR 5776.77 EUR 47.9600 EUR 5899.08 EUR 47.9000 EUR 11136.75 EUR 48.0000 EUR 3600.00 EUR 48.0000 EUR 5160.00 EUR 48.0000 EUR 3600.00 EUR 48.0000 EUR 840.00 EUR 48.0100 EUR 5449.14 EUR 48.0100 EUR 16011.34 EUR 47.9000 EUR 95.80 EUR 47.9000 EUR 11975.00 EUR 47.8900 EUR 3567.81 EUR 47.8900 EUR 8404.70 EUR 47.8900 EUR 215.51 EUR 47.8900 EUR 454.96 EUR 47.8900 EUR 1556.43 EUR 47.8900 EUR 3855.15 EUR 47.9100 EUR 1892.45 EUR 47.9100 EUR 2419.46 EUR 47.9100 EUR 479.10 EUR 47.9100 EUR 4791.00 EUR 47.9100 EUR 4791.00 EUR 47.9100 EUR 4791.00 EUR 47.9100 EUR 4791.00 EUR 47.9200 EUR 5918.12 EUR 47.9200 EUR 7307.80 EUR 47.9000 EUR 2993.75 EUR 47.9000 EUR 4191.25 EUR 47.9000 EUR 4047.55 EUR 47.9000 EUR 3137.45 EUR 47.9000 EUR 7185.00 EUR 47.9000 EUR 2299.20 EUR 47.9200 EUR 1844.92 EUR 47.9200 EUR 10135.08 EUR 47.9400 EUR 1198.50 EUR 47.9400 EUR 1198.50 EUR 47.9400 EUR 1198.50 EUR 47.9400 EUR 8389.50 EUR 47.9500 EUR 959.00 EUR 47.9500 EUR 2397.50 EUR 47.9500 EUR 20354.78 EUR 47.9500 EUR 263.73 EUR 47.9500 EUR 3404.45 EUR 47.9400 EUR 20566.26 EUR 48.0000 EUR 8400.00 EUR 48.0000 EUR 3600.00 EUR 48.0300 EUR 5475.42 EUR 48.0300 EUR 8189.12 EUR 48.0300 EUR 5691.56 EUR 48.0300 EUR 9461.91 EUR 48.0300 EUR 4610.88 EUR 48.0300 EUR 2401.50 EUR 48.0300 EUR 2401.50 EUR 48.0300 EUR 1008.63 EUR 48.0300 EUR 8789.49 EUR 48.0400 EUR 3603.00 EUR 48.0400 EUR 1201.00 EUR 48.0500 EUR 408.43 EUR 48.0500 EUR 1201.25 EUR 48.0500 EUR 792.83 EUR 48.0600 EUR 4373.46 EUR 48.0600 EUR 4757.94 EUR 48.0600 EUR 2403.00 EUR 48.0600 EUR 3171.96 EUR 48.1000 EUR 4810.00 EUR 48.1000 EUR 336.70 EUR 48.1000 EUR 14093.30 EUR 48.0800 EUR 2620.36 EUR 48.0600 EUR 8482.59 EUR 48.0600 EUR 24.03 EUR 48.0600 EUR 768.96 EUR 48.0600 EUR 1802.25 EUR 48.0600 EUR 937.17 EUR 48.0800 EUR 1634.72 EUR 48.0800 EUR 985.64 EUR 48.0800 EUR 6779.28 EUR 48.1000 EUR 12025.00 EUR 48.1500 EUR 12037.50 EUR 48.1400 EUR 673.96 EUR 48.1000 EUR 12025.00 EUR 48.1400 EUR 2407.00 EUR 48.1400 EUR 2407.00 EUR 48.1400 EUR 2407.00 EUR 48.1400 EUR 4140.04 EUR 48.2000 EUR 2410.00 EUR 48.2000 EUR 3711.40 EUR 48.2000 EUR 1807.50 EUR 48.2000 EUR 1807.50 EUR 48.2000 EUR 2313.60 EUR 48.2500 EUR 2412.50 EUR 48.1900 EUR 4216.63 EUR 48.1900 EUR 2602.26 EUR 48.2100 EUR 3037.23 EUR 48.2000 EUR 5012.80 EUR 48.2000 EUR 4000.60 EUR 48.0600 EUR 192.24 EUR 48.0600 EUR 192.24 EUR 48.0600 EUR 192.24 EUR 48.0600 EUR 1994.49 EUR 48.0600 EUR 1898.37 EUR 48.0600 EUR 288.36 EUR 48.0600 EUR 913.14 EUR 48.0600 EUR 3652.56 EUR 47.8900 EUR 3591.75 EUR 47.8900 EUR 8380.75 EUR 47.9000 EUR 11975.00 EUR 47.9000 EUR 5795.90 EUR 47.9000 EUR 1389.10 EUR 47.9000 EUR 2395.00 EUR 47.9000 EUR 2395.00 EUR 47.9000 EUR 2395.00 EUR 47.9000 EUR 2395.00 EUR 47.9000 EUR 718.50 EUR 47.9000 EUR 311.35 EUR 47.9000 EUR 1365.15 EUR 47.9000 EUR 2395.00 EUR 47.9000 EUR 2395.00 EUR 47.8900 EUR 11972.50 EUR 47.9200 EUR 263.56 EUR 47.8900 EUR 2250.83 EUR 47.9000 EUR 1820.20 EUR 47.9000 EUR 2395.00 EUR 47.9000 EUR 5364.80 EUR 47.9000 EUR 1437.00 EUR 47.9000 EUR 287.40 EUR 47.9000 EUR 1173.55 EUR 47.9000 EUR 2395.00 EUR 47.9000 EUR 2586.60 EUR 47.9000 EUR 1700.45 EUR 47.9200 EUR 1844.92 EUR 47.9200 EUR 287.52 EUR 47.9200 EUR 383.36 EUR 47.9200 EUR 263.56 EUR 47.9200 EUR 359.40 EUR 47.9000 EUR 6466.50 EUR 47.9000 EUR 2347.10 EUR 47.9000 EUR 3161.40 EUR 47.9000 EUR 1604.65 EUR 47.9000 EUR 7711.90 EUR 47.9200 EUR 383.36 EUR 47.8800 EUR 215.46 EUR 47.8800 EUR 2394.00 EUR 47.8600 EUR 11103.52 EUR 47.9000 EUR 263.45 EUR 47.9000 EUR 9580.00 EUR 47.9000 EUR 1939.95 EUR 47.9000 EUR 7640.05 EUR 47.9200 EUR 2084.52 EUR 47.9200 EUR 119.80 EUR 47.9300 EUR 5991.25 EUR 47.9400 EUR 455.43 EUR 47.9400 EUR 311.61 EUR 47.9400 EUR 11217.96 EUR 47.9500 EUR 11987.50 EUR 47.9600 EUR 2038.30 EUR 47.9600 EUR 3357.20 EUR 47.9600 EUR 1798.50 EUR 47.9600 EUR 119.90 EUR 47.9400 EUR 1246.44 EUR 47.9400 EUR 47.94 EUR 47.9400 EUR 5177.52 EUR 47.9400 EUR 3619.47 EUR 47.9400 EUR 1893.63 EUR 47.9500 EUR 4171.65 EUR 47.9500 EUR 143.85 EUR 47.9500 EUR 3500.35 EUR 47.9300 EUR 4433.53 EUR 47.9200 EUR 7547.40 EUR 47.9200 EUR 6013.96 EUR 47.9100 EUR 4168.17 EUR 47.9100 EUR 2491.32 EUR 47.9100 EUR 11282.81 EUR 47.9500 EUR 647.33 EUR 47.9700 EUR 4509.18 EUR 47.9700 EUR 4797.00 EUR 47.9800 EUR 599.75 EUR 47.9800 EUR 431.82 EUR 47.9800 EUR 2566.93 EUR 47.9800 EUR 2686.88 EUR 47.9500 EUR 11460.05 EUR 47.9500 EUR 527.45 EUR 47.9800 EUR 911.62 EUR 47.9800 EUR 3598.50 EUR 47.9800 EUR 383.84 EUR 47.9600 EUR 5995.00 EUR 47.9700 EUR 2926.17 EUR 47.9800 EUR 3214.66 EUR 47.9600 EUR 4676.10 EUR 47.9700 EUR 3909.56 EUR 47.9700 EUR 1007.37 EUR 47.9700 EUR 2926.17 EUR 47.9700 EUR 1750.91 EUR 47.9700 EUR 4797.00 EUR 47.9700 EUR 287.82 EUR 47.9500 EUR 1702.23 EUR 47.9500 EUR 1822.10 EUR 47.9800 EUR 11995.00 EUR 47.9800 EUR 2375.01 EUR 47.9800 EUR 4150.27 EUR 47.9800 EUR 1223.49 EUR 47.9800 EUR 1847.23 EUR 48.0000 EUR 72.00 EUR 47.9700 EUR 7579.26 EUR 47.9700 EUR 2350.53 EUR 47.9700 EUR 47.97 EUR 47.9700 EUR 1247.22 EUR 47.9700 EUR 5444.60 EUR 48.0500 EUR 12012.50 EUR 48.0200 EUR 1152.48 EUR 48.0100 EUR 816.17 EUR 48.0000 EUR 11184.00 EUR 48.0000 EUR 2424.00 EUR 48.0000 EUR 8424.00 EUR 48.0400 EUR 5452.54 EUR 48.0300 EUR 14240.90 EUR 48.0200 EUR 4321.80 EUR 48.0800 EUR 2404.00 EUR 48.0600 EUR 168.21 EUR 48.0600 EUR 4013.01 EUR 48.0600 EUR 1826.28 EUR 48.0600 EUR 408.51 EUR 48.0600 EUR 2403.00 EUR 48.0600 EUR 2403.00 EUR 48.0600 EUR 192.24 EUR 48.0600 EUR 600.75 EUR 47.9700 EUR 2398.50 EUR 47.9700 EUR 4916.93 EUR 48.0000 EUR 2400.00 EUR 48.0000 EUR 1536.00 EUR 48.0000 EUR 7992.00 EUR 48.0500 EUR 5117.33 EUR 48.0500 EUR 6294.55 EUR 48.0500 EUR 600.63 EUR 48.0600 EUR 1874.34 EUR 48.0600 EUR 4133.16 EUR 48.0600 EUR 817.02 EUR 48.0600 EUR 4037.04 EUR 48.0600 EUR 1153.44 EUR 48.0800 EUR 336.56 EUR 48.0800 EUR 432.72 EUR 48.0800 EUR 2331.88 EUR 48.0800 EUR 649.08 EUR 48.0800 EUR 2404.00 EUR 48.0800 EUR 1827.04 EUR 48.0800 EUR 264.44 EUR 48.0800 EUR 5985.96 EUR 48.0800 EUR 937.56 EUR 48.0800 EUR 697.16 EUR 48.0800 EUR 96.16 EUR 48.0700 EUR 5576.12 EUR 48.0600 EUR 1634.04 EUR 48.0600 EUR 672.84 EUR 48.0600 EUR 4133.16 EUR 48.0800 EUR 2307.84 EUR 48.0800 EUR 1827.04 EUR 48.0800 EUR 1538.56 EUR 48.1000 EUR 1779.70 EUR 48.1000 EUR 1274.65 EUR 48.1000 EUR 529.10 EUR 48.1000 EUR 937.95 EUR 48.1000 EUR 432.90 EUR 48.1000 EUR 4834.05 EUR 48.1000 EUR 913.90 EUR 48.1000 EUR 1322.75 EUR 48.1100 EUR 4811.00 EUR 48.1100 EUR 4811.00 EUR 48.1000 EUR 12025.00 EUR 48.1100 EUR 1563.58 EUR 48.1100 EUR 1828.18 EUR 48.1100 EUR 1058.42 EUR 48.1100 EUR 360.83 EUR 48.1100 EUR 2092.79 EUR 48.1100 EUR 384.88 EUR 48.1100 EUR 2333.34 EUR 48.1100 EUR 312.72 EUR 48.1100 EUR 649.49 EUR 48.1100 EUR 3175.26 EUR 48.1100 EUR 673.54 EUR 48.1100 EUR 3656.36 EUR 48.0900 EUR 12671.72 EUR 48.0900 EUR 4592.60 EUR 48.0900 EUR 480.90 EUR 48.0900 EUR 2644.95 EUR 48.1200 EUR 2598.48 EUR 48.1200 EUR 9431.52 EUR 48.1000 EUR 4136.60 EUR 48.1000 EUR 5266.95 EUR 48.1000 EUR 2621.45 EUR 48.1700 EUR 818.89 EUR 48.1700 EUR 1661.87 EUR 48.1700 EUR 2263.99 EUR 48.1700 EUR 2986.54 EUR 48.1700 EUR 361.28 EUR 48.1700 EUR 3106.97 EUR 48.1700 EUR 3636.84 EUR 48.1700 EUR 1204.25 EUR 48.1700 EUR 8020.31 EUR 48.1700 EUR 1613.70 EUR 48.1700 EUR 2408.50 EUR 48.1700 EUR 3998.11 EUR 48.1700 EUR 48.17 EUR 48.1700 EUR 6286.19 EUR 48.2000 EUR 3976.50 EUR 48.2000 EUR 843.50 EUR 48.2000 EUR 2506.40 EUR 48.2000 EUR 2506.40 EUR 48.2000 EUR 2506.40 EUR 48.2000 EUR 2506.40 EUR 48.2000 EUR 2506.40 EUR 48.2000 EUR 2506.40 EUR 48.2000 EUR 1229.10 EUR 48.2000 EUR 2072.60 EUR 48.2000 EUR 939.90 EUR 48.1300 EUR 1251.38 EUR 48.1300 EUR 3128.45 EUR 48.1300 EUR 433.17 EUR 48.1500 EUR 4646.48 EUR 48.1500 EUR 7391.03 EUR 48.1700 EUR 3540.50 EUR 48.1700 EUR 4479.81 EUR 48.1700 EUR 5033.77 EUR 48.1700 EUR 2986.54 EUR 48.2000 EUR 4072.90 EUR 48.2000 EUR 3590.90 EUR 48.2000 EUR 4386.20 EUR 48.2000 EUR 12050.00 EUR 48.1800 EUR 7973.79 EUR 48.1800 EUR 1059.96 EUR 48.1400 EUR 2021.88 EUR 48.0200 EUR 1536.64 EUR 48.0000 EUR 6144.00 EUR 48.0000 EUR 2400.00 EUR 48.0000 EUR 1920.00 EUR 48.1800 EUR 674.52 EUR 48.1800 EUR 2119.92 EUR 48.1800 EUR 216.81 EUR 48.1800 EUR 11924.55 EUR 48.1800 EUR 120.45 EUR 48.1400 EUR 7582.05 EUR 48.1400 EUR 4452.95 EUR 48.1400 EUR 10013.12 EUR 47.9900 EUR 335.93 EUR 47.9600 EUR 4388.34 EUR 47.9600 EUR 1798.50 EUR 47.9600 EUR 4915.90 EUR 47.9900 EUR 5806.79 EUR 47.9900 EUR 5854.78 EUR 48.1200 EUR 3512.76 EUR 48.1200 EUR 1299.24 EUR 48.1200 EUR 1395.48 EUR 48.1200 EUR 1708.26 EUR 48.1200 EUR 1708.26 EUR 48.1200 EUR 5124.78 EUR 48.1200 EUR 4499.22 EUR 48.0000 EUR 3552.00 EUR 48.1200 EUR 4812.00 EUR 48.1100 EUR 1106.53 EUR 48.1100 EUR 3247.43 EUR 48.1100 EUR 817.87 EUR 48.1100 EUR 432.99 EUR 48.1100 EUR 4017.19 EUR 48.1100 EUR 144.33 EUR 48.1100 EUR 2814.44 EUR 48.1100 EUR 1852.24 EUR 48.1100 EUR 7120.28 EUR 48.1100 EUR 408.94 EUR 48.1100 EUR 192.44 EUR 48.1100 EUR 1900.35 EUR 48.1300 EUR 12032.50 EUR 48.0000 EUR 8448.00 EUR 48.0100 EUR 5305.11 EUR 48.0000 EUR 5400.00 EUR 48.0000 EUR 984.00 EUR 48.1100 EUR 12027.50 EUR 48.0000 EUR 312.00 EUR 48.0000 EUR 888.00 EUR 47.9500 EUR 2996.88 EUR 47.9500 EUR 8990.63 EUR 48.0800 EUR 12020.00 EUR 48.0100 EUR 8161.70 EUR 48.0000 EUR 3840.00 EUR 48.0000 EUR 9984.00 EUR 48.0000 EUR 2016.00 EUR 48.0300 EUR 4562.85 EUR 47.9300 EUR 1653.59 EUR 47.9600 EUR 2781.68 EUR 47.9600 EUR 911.24 EUR 47.9600 EUR 1079.10 EUR 47.9600 EUR 743.38 EUR 47.9600 EUR 3165.36 EUR 47.9600 EUR 311.74 EUR 47.9400 EUR 2996.25 EUR 47.8300 EUR 5022.15 EUR 47.8200 EUR 7722.93 EUR 47.8100 EUR 6549.97 EUR 47.8000 EUR 4612.70 EUR 47.8400 EUR 11960.00 EUR 47.8600 EUR 4522.77 EUR 47.8600 EUR 1866.54 EUR 47.8600 EUR 215.37 EUR 47.8600 EUR 17325.32 EUR 47.8500 EUR 11962.50 EUR 48.0300 EUR 7444.65 EUR 48.0000 EUR 6768.00 EUR 48.0000 EUR 1560.00 EUR 48.0000 EUR 3672.00 EUR 48.0100 EUR 3600.75 EUR 48.0100 EUR 8401.75 EUR 48.0400 EUR 4227.52 EUR 47.9700 EUR 6068.21 EUR 47.9400 EUR 47.94 EUR 47.7900 EUR 14623.74 EUR 47.5900 EUR 190360.00 EUR 47.5900 EUR 428310.00 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 47.9161 EUR 2554213.4250 EUR

e) Date of the transaction

2018-01-24; UTC+1

f) Place of the transaction

Name: XETRA / XETR MIC: XETR

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

27.01.2018 The DGAP Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

Archive at www.dgap.de