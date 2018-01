Zalando SE : Notification and public disclosure of transactions by persons

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



27.01.2018 / 17:08

1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: First name: David Last name(s): Schneider

2. Reason for the notification



a) Position / status

Position: Member of the managing body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE000ZAL1111

b) Nature of the transaction

Disposal Transaction linked to the exercise of share option programmes

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 46.8700 EUR 2320.07 EUR 46.8700 EUR 23.44 EUR 46.8900 EUR 12261.74 EUR 46.8800 EUR 9751.04 EUR 46.8800 EUR 2109.60 EUR 46.8800 EUR 4008.24 EUR 46.8800 EUR 4008.24 EUR 46.8800 EUR 375.04 EUR 46.8600 EUR 13683.12 EUR 46.8500 EUR 16092.98 EUR 46.8500 EUR 5364.33 EUR 46.8500 EUR 3771.43 EUR 46.8400 EUR 7564.66 EUR 46.8400 EUR 2716.72 EUR 46.8400 EUR 7026.00 EUR 46.8400 EUR 17213.70 EUR 46.8400 EUR 9391.42 EUR 46.8400 EUR 1498.88 EUR 46.8400 EUR 14262.78 EUR 46.8400 EUR 6815.22 EUR 46.8300 EUR 1732.71 EUR 46.8300 EUR 608.79 EUR 46.8300 EUR 1170.75 EUR 46.8300 EUR 960.02 EUR 46.8300 EUR 210.74 EUR 46.8300 EUR 2341.50 EUR 46.8300 EUR 2341.50 EUR 46.8300 EUR 2341.50 EUR 46.8300 EUR 1568.81 EUR 46.8300 EUR 3652.74 EUR 46.8200 EUR 1264.14 EUR 46.8200 EUR 3417.86 EUR 46.8100 EUR 889.39 EUR 46.8000 EUR 14859.00 EUR 46.8000 EUR 2971.80 EUR 46.8000 EUR 327.60 EUR 46.8000 EUR 631.80 EUR 46.8000 EUR 936.00 EUR 46.7700 EUR 11856.20 EUR 46.7700 EUR 1169.25 EUR 46.7700 EUR 70.16 EUR 46.7700 EUR 935.40 EUR 46.7700 EUR 2899.74 EUR 46.7700 EUR 514.47 EUR 46.7700 EUR 70.16 EUR 46.7700 EUR 397.55 EUR 46.7600 EUR 2595.18 EUR 46.8000 EUR 374.40 EUR 46.8000 EUR 4305.60 EUR 46.8000 EUR 1614.60 EUR 46.8000 EUR 1170.00 EUR 46.7200 EUR 373.76 EUR 46.7100 EUR 15974.82 EUR 46.7000 EUR 3455.80 EUR 46.7500 EUR 3272.50 EUR 46.7500 EUR 257.13 EUR 46.7500 EUR 2501.13 EUR 46.7400 EUR 4557.15 EUR 46.7300 EUR 3177.64 EUR 46.7300 EUR 1612.19 EUR 46.7300 EUR 1495.36 EUR 46.7300 EUR 5981.44 EUR 46.7100 EUR 513.81 EUR 46.8500 EUR 10166.45 EUR 46.8400 EUR 374.72 EUR 46.8300 EUR 4659.59 EUR 46.8200 EUR 4096.75 EUR 46.8100 EUR 15751.57 EUR 46.8000 EUR 12565.80 EUR 46.8000 EUR 4680.00 EUR 46.8000 EUR 6224.40 EUR 46.8000 EUR 6224.40 EUR 46.8000 EUR 5475.60 EUR 46.8000 EUR 4680.00 EUR 46.7400 EUR 7384.92 EUR 46.8000 EUR 4305.60 EUR 46.8000 EUR 4680.00 EUR 46.8000 EUR 117.00 EUR 46.8000 EUR 3416.40 EUR 46.8000 EUR 2223.00 EUR 46.8000 EUR 8283.60 EUR 46.8000 EUR 2574.00 EUR 46.8000 EUR 9126.00 EUR 46.7400 EUR 6122.94 EUR 46.7400 EUR 3225.06 EUR 46.7400 EUR 210.33 EUR 46.7400 EUR 163.59 EUR 46.7400 EUR 46.74 EUR 46.7400 EUR 70.11 EUR 46.7400 EUR 2594.07 EUR 46.7400 EUR 2781.03 EUR 46.7400 EUR 3201.69 EUR 46.7400 EUR 93.48 EUR 46.7400 EUR 257.07 EUR 46.7300 EUR 3130.91 EUR 46.7200 EUR 1588.48 EUR 46.7200 EUR 4625.28 EUR 46.7200 EUR 4672.00 EUR 46.7200 EUR 23.36 EUR 46.7200 EUR 443.84 EUR 46.7200 EUR 186.88 EUR 46.7200 EUR 9344.00 EUR 46.7200 EUR 3947.84 EUR 46.8700 EUR 234350.00 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 46.82731 EUR 651719.15 EUR

e) Date of the transaction

2018-01-25; UTC+1

f) Place of the transaction

Name: XETRA / XETR MIC: XETR

