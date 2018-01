Zalando SE : Notification and public disclosure of transactions by persons

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



27.01.2018 / 17:16

1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: First name: David Last name(s): Schneider

2. Reason for the notification



a) Position / status

Position: Member of the managing body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE000ZAL1111

b) Nature of the transaction

Disposal Transaction linked to the exercise of share option programmes

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 46.6000 EUR 6197.80 EUR 46.6000 EUR 27960.00 EUR 46.6000 EUR 5452.20 EUR 46.6700 EUR 7000.50 EUR 46.2000 EUR 11550.00 EUR 46.2000 EUR 11550.00 EUR 46.2500 EUR 11562.50 EUR 46.3000 EUR 11575.00 EUR 46.3500 EUR 2317.50 EUR 46.4000 EUR 1948.80 EUR 46.4000 EUR 2320.00 EUR 46.4000 EUR 2320.00 EUR 46.4000 EUR 4872.00 EUR 46.4000 EUR 139.20 EUR 46.4600 EUR 2323.00 EUR 46.4600 EUR 2323.00 EUR 46.4600 EUR 2323.00 EUR 46.3500 EUR 6952.50 EUR 46.3500 EUR 2317.50 EUR 46.4000 EUR 603.20 EUR 46.4000 EUR 10579.20 EUR 46.4000 EUR 417.60 EUR 46.4400 EUR 2322.00 EUR 46.4400 EUR 2507.76 EUR 46.4400 EUR 325.08 EUR 46.4400 EUR 6455.16 EUR 46.4600 EUR 2323.00 EUR 46.3600 EUR 3755.16 EUR 46.4000 EUR 1044.00 EUR 46.4000 EUR 2320.00 EUR 46.4000 EUR 2320.00 EUR 46.4000 EUR 1276.00 EUR 46.4000 EUR 2320.00 EUR 46.4000 EUR 2320.00 EUR 46.4000 EUR 2320.00 EUR 46.4000 EUR 440.80 EUR 46.4000 EUR 1809.60 EUR 46.4000 EUR 69.60 EUR 46.4000 EUR 2320.00 EUR 46.4000 EUR 2320.00 EUR 46.4100 EUR 4641.00 EUR 46.4100 EUR 6218.94 EUR 46.4100 EUR 742.56 EUR 46.4400 EUR 8475.30 EUR 46.4400 EUR 2507.76 EUR 46.4400 EUR 626.94 EUR 46.5000 EUR 23250.00 EUR 46.3600 EUR 2387.54 EUR 46.3600 EUR 880.84 EUR 46.3600 EUR 880.84 EUR 46.3600 EUR 2735.24 EUR 46.3600 EUR 2318.00 EUR 46.3600 EUR 950.38 EUR 46.4000 EUR 1276.00 EUR 46.4000 EUR 1044.00 EUR 46.7000 EUR 2661.90 EUR 46.7000 EUR 840.60 EUR 46.7000 EUR 1167.50 EUR 46.7000 EUR 1167.50 EUR 46.7000 EUR 1167.50 EUR 46.7000 EUR 1891.35 EUR 46.7000 EUR 443.65 EUR 46.7000 EUR 1167.50 EUR 46.7000 EUR 1167.50 EUR 46.7000 EUR 1167.50 EUR 46.7000 EUR 1167.50 EUR 46.7000 EUR 1167.50 EUR 46.7500 EUR 5843.75 EUR 46.7500 EUR 2337.50 EUR 46.7500 EUR 3506.25 EUR 46.7500 EUR 5843.75 EUR 46.7500 EUR 3740.00 EUR 46.7500 EUR 2103.75 EUR 46.7500 EUR 2337.50 EUR 46.7500 EUR 3506.25 EUR 46.7500 EUR 5469.75 EUR 46.7500 EUR 374.00 EUR 46.7500 EUR 3366.00 EUR 46.7500 EUR 2477.75 EUR 46.7500 EUR 2477.75 EUR 46.7500 EUR 3366.00 EUR 46.6500 EUR 2332.50 EUR 46.6500 EUR 9330.00 EUR 46.6500 EUR 1049.63 EUR 46.6500 EUR 10612.88 EUR 46.7000 EUR 1984.75 EUR 46.7000 EUR 2802.00 EUR 46.7000 EUR 2101.50 EUR 46.7000 EUR 4786.75 EUR 46.7000 EUR 420.30 EUR 46.7000 EUR 11254.70 EUR 46.7500 EUR 1683.00 EUR 46.7500 EUR 10004.50 EUR 46.8000 EUR 11700.00 EUR 46.8500 EUR 11712.50 EUR 46.9000 EUR 2345.00 EUR 46.9000 EUR 2345.00 EUR 46.7000 EUR 1167.50 EUR 46.7000 EUR 443.65 EUR 46.7000 EUR 1097.45 EUR 46.7000 EUR 793.90 EUR 46.7000 EUR 1167.50 EUR 46.7000 EUR 1167.50 EUR 46.7000 EUR 1167.50 EUR 46.7000 EUR 1167.50 EUR 46.9000 EUR 2345.00 EUR 46.9000 EUR 2345.00 EUR 46.9000 EUR 2345.00 EUR 46.9000 EUR 2345.00 EUR 46.9000 EUR 2345.00 EUR 46.9000 EUR 2345.00 EUR 46.9000 EUR 2345.00 EUR 46.9000 EUR 2345.00 EUR 46.9500 EUR 11737.50 EUR 47.0000 EUR 1527.50 EUR 47.0000 EUR 1997.50 EUR 46.9100 EUR 985.11 EUR 47.0000 EUR 1410.00 EUR 47.0000 EUR 1410.00 EUR 47.0000 EUR 1410.00 EUR 47.0000 EUR 846.00 EUR 47.0000 EUR 846.00 EUR 47.0000 EUR 2679.00 EUR 47.0000 EUR 2350.00 EUR 47.0100 EUR 11658.48 EUR 47.0000 EUR 11844.00 EUR 47.0300 EUR 11757.50 EUR 47.0500 EUR 5481.33 EUR 47.0500 EUR 18043.68 EUR 47.1000 EUR 2402.10 EUR 47.1000 EUR 7065.00 EUR 47.1000 EUR 14082.90 EUR 47.1300 EUR 7635.06 EUR 47.1300 EUR 8483.40 EUR 47.1300 EUR 7446.54 EUR 47.2000 EUR 7009.20 EUR 47.1600 EUR 15256.26 EUR 47.1600 EUR 2806.02 EUR 47.1600 EUR 5517.72 EUR 47.1400 EUR 11785.00 EUR 47.1300 EUR 14209.70 EUR 47.1300 EUR 1696.68 EUR 47.1300 EUR 659.82 EUR 47.1700 EUR 5023.61 EUR 47.1700 EUR 1957.56 EUR 47.1700 EUR 1391.52 EUR 47.1700 EUR 3419.83 EUR 47.2000 EUR 3941.20 EUR 47.2000 EUR 2360.00 EUR 47.2000 EUR 306.80 EUR 47.2000 EUR 5192.00 EUR 47.1800 EUR 5142.62 EUR 47.1800 EUR 1085.14 EUR 47.1800 EUR 5567.24 EUR 47.1800 EUR 11063.71 EUR 47.1800 EUR 731.29 EUR 47.1900 EUR 188.76 EUR 47.1800 EUR 4246.20 EUR 47.1800 EUR 7360.08 EUR 47.2600 EUR 9452.00 EUR 47.2600 EUR 2363.00 EUR 47.2800 EUR 11820.00 EUR 47.3000 EUR 4730.00 EUR 47.3000 EUR 4730.00 EUR 47.3000 EUR 4730.00 EUR 47.3000 EUR 4730.00 EUR 47.3000 EUR 1892.00 EUR 47.3000 EUR 2365.00 EUR 47.3000 EUR 473.00 EUR 47.3000 EUR 5534.10 EUR 47.3000 EUR 6290.90 EUR 47.3000 EUR 2270.40 EUR 46.9100 EUR 10742.39 EUR 46.9500 EUR 704.25 EUR 46.9500 EUR 610.35 EUR 46.9500 EUR 10422.90 EUR 46.9700 EUR 6223.53 EUR 46.9700 EUR 5518.98 EUR 47.0000 EUR 1410.00 EUR 47.0000 EUR 7614.00 EUR 47.3800 EUR 8717.92 EUR 47.3700 EUR 14968.92 EUR 47.3700 EUR 19871.72 EUR 47.3500 EUR 5966.10 EUR 47.3400 EUR 7811.10 EUR 47.3300 EUR 1538.23 EUR 47.3300 EUR 5679.60 EUR 47.3300 EUR 2674.15 EUR 47.4000 EUR 23700.00 EUR 47.2900 EUR 11656.99 EUR 47.2900 EUR 165.52 EUR 47.2500 EUR 10796.63 EUR 47.2500 EUR 1015.88 EUR 47.2800 EUR 11820.00 EUR 47.2800 EUR 35460.00 EUR 47.3000 EUR 6527.40 EUR 47.3000 EUR 1324.40 EUR 47.3000 EUR 2932.60 EUR 47.3000 EUR 3405.60 EUR 47.3000 EUR 4730.00 EUR 47.2700 EUR 4159.76 EUR 47.2700 EUR 7090.50 EUR 47.2700 EUR 3521.62 EUR 47.2700 EUR 6381.45 EUR 47.2700 EUR 2127.15 EUR 47.2700 EUR 354.53 EUR 47.2800 EUR 94.56 EUR 47.2800 EUR 212.76 EUR 47.2800 EUR 6690.12 EUR 47.2800 EUR 283.68 EUR 47.2800 EUR 47.28 EUR 47.2800 EUR 47.28 EUR 47.2800 EUR 16264.32 EUR 47.2900 EUR 6809.76 EUR 47.2700 EUR 13968.29 EUR 47.2700 EUR 9666.72 EUR 47.2900 EUR 5012.74 EUR 47.3000 EUR 2861.65 EUR 47.3000 EUR 1868.35 EUR 47.2800 EUR 6004.56 EUR 47.2800 EUR 17635.44 EUR 47.2900 EUR 1986.18 EUR 47.2900 EUR 3144.79 EUR 47.2200 EUR 7531.59 EUR 47.2100 EUR 4555.77 EUR 47.2000 EUR 6395.60 EUR 47.2100 EUR 6869.06 EUR 47.2100 EUR 7057.90 EUR 47.2100 EUR 11566.45 EUR 47.2100 EUR 4980.66 EUR 47.2200 EUR 4958.10 EUR 47.2100 EUR 3729.59 EUR 47.2000 EUR 5144.80 EUR 47.2000 EUR 9770.40 EUR 47.2100 EUR 5334.73 EUR 47.2100 EUR 18270.27 EUR 47.2000 EUR 6537.20 EUR 47.2000 EUR 10195.20 EUR 47.2000 EUR 18738.40 EUR 47.2000 EUR 4861.60 EUR 47.1300 EUR 7210.89 EUR 47.1300 EUR 4571.61 EUR 47.2500 EUR 5882.63 EUR 47.1700 EUR 1084.91 EUR 47.1600 EUR 4055.76 EUR 47.1500 EUR 3606.98 EUR 47.1500 EUR 22160.50 EUR 47.1500 EUR 16243.18 EUR 47.1800 EUR 9860.62 EUR 47.1700 EUR 1698.12 EUR 47.1600 EUR 9927.18 EUR 47.1600 EUR 25678.62 EUR 47.1700 EUR 6556.63 EUR 47.2000 EUR 2336.40 EUR 47.2000 EUR 2360.00 EUR 47.2000 EUR 660.80 EUR 47.2000 EUR 6490.00 EUR 47.2000 EUR 3516.40 EUR 47.2000 EUR 9463.60 EUR 47.2000 EUR 1817.20 EUR 47.2000 EUR 2124.00 EUR 47.2000 EUR 5168.40 EUR 47.2000 EUR 1604.80 EUR 47.2000 EUR 3823.20 EUR 47.2000 EUR 4720.00 EUR 47.2000 EUR 3115.20 EUR 47.2100 EUR 2431.32 EUR 47.2000 EUR 24921.60 EUR 47.1900 EUR 13283.99 EUR 47.2500 EUR 4252.50 EUR 47.2500 EUR 519.75 EUR 47.2500 EUR 259.88 EUR 47.2500 EUR 3520.13 EUR 47.2500 EUR 2102.63 EUR 47.2500 EUR 5882.63 EUR 47.2500 EUR 5882.63 EUR 47.2500 EUR 1204.88 EUR 47.2500 EUR 3898.13 EUR 47.2500 EUR 4772.25 EUR 47.2500 EUR 9072.00 EUR 47.3000 EUR 2908.95 EUR 47.3000 EUR 20741.05 EUR 47.3000 EUR 7307.85 EUR 47.3000 EUR 16342.15 EUR 47.4200 EUR 2442.13 EUR 47.4100 EUR 6092.19 EUR 47.4000 EUR 11944.80 EUR 47.4000 EUR 4645.20 EUR 47.4000 EUR 829.50 EUR 47.4000 EUR 6849.30 EUR 47.4000 EUR 8200.20 EUR 47.4000 EUR 1587.90 EUR 47.4000 EUR 4811.10 EUR 47.3900 EUR 7914.13 EUR 47.3900 EUR 39475.87 EUR 47.4000 EUR 11233.80 EUR 47.4000 EUR 616.20 EUR 47.4100 EUR 8083.41 EUR 47.4100 EUR 3769.10 EUR 47.4300 EUR 4268.70 EUR 47.4300 EUR 5335.88 EUR 47.4300 EUR 7588.80 EUR 47.4300 EUR 2110.64 EUR 47.4300 EUR 7588.80 EUR 47.4300 EUR 19446.30 EUR 47.4300 EUR 1090.89 EUR 47.4200 EUR 2608.10 EUR 47.4200 EUR 2133.90 EUR 47.4200 EUR 3319.40 EUR 47.4200 EUR 3319.40 EUR 47.4200 EUR 3319.40 EUR 47.4200 EUR 2110.19 EUR 47.3800 EUR 5306.56 EUR 47.3700 EUR 1586.90 EUR 47.4000 EUR 7204.80 EUR 47.4000 EUR 4834.80 EUR 47.4000 EUR 948.00 EUR 47.3700 EUR 4808.06 EUR 47.3600 EUR 10537.60 EUR 47.3500 EUR 11340.33 EUR 47.3500 EUR 8830.78 EUR 47.3500 EUR 8830.78 EUR 47.3500 EUR 3006.73 EUR 47.3500 EUR 7552.33 EUR 47.3400 EUR 5254.74 EUR 47.3300 EUR 5939.92 EUR 47.3200 EUR 6766.76 EUR 47.3100 EUR 8846.97 EUR 47.4500 EUR 2894.45 EUR 47.2800 EUR 8392.20 EUR 47.2800 EUR 2364.00 EUR 47.2800 EUR 12883.80 EUR 47.2700 EUR 27960.21 EUR 47.2600 EUR 15264.98 EUR 47.2600 EUR 1606.84 EUR 47.2600 EUR 2433.89 EUR 47.2400 EUR 13652.36 EUR 47.2400 EUR 8219.76 EUR 47.2400 EUR 1747.88 EUR 47.2400 EUR 779.46 EUR 47.2400 EUR 9282.66 EUR 47.2400 EUR 94.48 EUR 47.2400 EUR 4605.90 EUR 47.2400 EUR 637.74 EUR 47.2400 EUR 3590.24 EUR 47.2400 EUR 9022.84 EUR 47.2400 EUR 1629.78 EUR 47.2400 EUR 519.64 EUR 47.2400 EUR 12447.74 EUR 47.2100 EUR 896.99 EUR 47.2000 EUR 755.20 EUR 47.2000 EUR 3516.40 EUR 47.1900 EUR 10995.27 EUR 47.1900 EUR 7739.16 EUR 47.1900 EUR 12410.97 EUR 47.1900 EUR 10877.30 EUR 47.1500 EUR 4738.58 EUR 47.1500 EUR 42411.43 EUR 47.1800 EUR 24108.98 EUR 47.1800 EUR 4340.56 EUR 47.1800 EUR 47.18 EUR 47.1800 EUR 707.70 EUR 47.1800 EUR 1604.12 EUR 47.1800 EUR 3632.86 EUR 47.1800 EUR 12738.60 EUR 47.1700 EUR 9599.10 EUR 47.2400 EUR 1747.88 EUR 47.3000 EUR 9554.60 EUR 47.1600 EUR 3560.58 EUR 47.1500 EUR 13744.23 EUR 47.1500 EUR 8887.78 EUR 47.1500 EUR 3465.53 EUR 47.1500 EUR 4715.00 EUR 47.1500 EUR 3182.63 EUR 47.1700 EUR 14693.46 EUR 47.1600 EUR 9078.30 EUR 47.1600 EUR 23391.36 EUR 47.1800 EUR 13045.27 EUR 47.1700 EUR 11061.37 EUR 47.1600 EUR 17755.74 EUR 47.1500 EUR 5304.38 EUR 47.3300 EUR 5182.64 EUR 47.3300 EUR 6649.87 EUR 47.3300 EUR 6649.87 EUR 47.3300 EUR 6649.87 EUR 47.3300 EUR 10365.27 EUR 47.3300 EUR 11832.50 EUR 47.4000 EUR 3815.70 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 47.1131 EUR 2261427.92 EUR

e) Date of the transaction

2018-01-26; UTC+1

f) Place of the transaction

Name: XETRA / XETR MIC: XETR

