Zalando SE : Notification and public disclosure of transactions by persons

1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: First name: Robert Last name(s): Gentz

2. Reason for the notification



a) Position / status

Position: Member of the managing body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE000ZAL1111

b) Nature of the transaction

Disposal Transaction linked to the exercise of share option programmes

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 47.4400 EUR 14232.00 EUR 47.3100 EUR 3926.73 EUR 47.3000 EUR 2365.00 EUR 47.3000 EUR 3098.15 EUR 47.3000 EUR 2435.95 EUR 47.2000 EUR 2360.00 EUR 47.2000 EUR 1180.00 EUR 47.2000 EUR 2360.00 EUR 47.3500 EUR 2367.50 EUR 47.3500 EUR 2367.50 EUR 47.3500 EUR 2367.50 EUR 47.3500 EUR 2367.50 EUR 47.3500 EUR 2367.50 EUR 47.3200 EUR 2366.00 EUR 47.3200 EUR 9464.00 EUR 47.2000 EUR 2360.00 EUR 47.2000 EUR 2360.00 EUR 47.2000 EUR 1180.00 EUR 47.2700 EUR 2363.50 EUR 47.2700 EUR 2363.50 EUR 47.2700 EUR 2363.50 EUR 47.2700 EUR 2363.50 EUR 47.2700 EUR 2363.50 EUR 47.3200 EUR 2318.68 EUR 47.3700 EUR 1065.83 EUR 47.3700 EUR 1302.68 EUR 47.3700 EUR 2131.65 EUR 47.3700 EUR 663.18 EUR 47.1000 EUR 1389.45 EUR 47.1000 EUR 9702.60 EUR 47.1000 EUR 682.95 EUR 47.1600 EUR 825.30 EUR 47.1200 EUR 5890.00 EUR 47.1000 EUR 5063.25 EUR 47.1000 EUR 2355.00 EUR 47.1000 EUR 2566.95 EUR 47.1000 EUR 965.55 EUR 47.1400 EUR 5892.50 EUR 47.1500 EUR 11787.50 EUR 47.1700 EUR 2358.50 EUR 47.3200 EUR 1940.12 EUR 47.1700 EUR 9221.74 EUR 47.1700 EUR 212.27 EUR 47.1000 EUR 5887.50 EUR 47.1000 EUR 5322.30 EUR 47.1000 EUR 565.20 EUR 47.0700 EUR 4918.82 EUR 47.0700 EUR 6848.69 EUR 47.1000 EUR 4710.00 EUR 47.1000 EUR 1177.50 EUR 47.1000 EUR 5887.50 EUR 47.0700 EUR 3836.21 EUR 47.0700 EUR 2259.36 EUR 47.0500 EUR 4563.85 EUR 47.0500 EUR 1599.70 EUR 47.0300 EUR 5408.45 EUR 47.0300 EUR 5855.24 EUR 47.1500 EUR 4762.15 EUR 47.3200 EUR 425.88 EUR 47.3200 EUR 1703.52 EUR 47.3200 EUR 449.54 EUR 47.3200 EUR 1679.86 EUR 47.3200 EUR 946.40 EUR 47.3700 EUR 3197.48 EUR 47.3700 EUR 1065.83 EUR 47.3700 EUR 2415.87 EUR 47.1500 EUR 7025.35 EUR 47.1900 EUR 3610.04 EUR 47.1500 EUR 5045.05 EUR 47.1500 EUR 3606.98 EUR 47.1500 EUR 3135.48 EUR 47.1900 EUR 7220.07 EUR 47.1900 EUR 448.31 EUR 47.1900 EUR 519.09 EUR 47.2000 EUR 11800.00 EUR 47.1300 EUR 3346.23 EUR 47.1800 EUR 5897.50 EUR 47.1900 EUR 2359.50 EUR 47.1900 EUR 2359.50 EUR 47.1900 EUR 1179.75 EUR 47.2000 EUR 2053.20 EUR 47.2000 EUR 1062.00 EUR 47.2000 EUR 330.40 EUR 47.2000 EUR 1062.00 EUR 47.2000 EUR 1180.00 EUR 47.2000 EUR 212.40 EUR 47.2100 EUR 1227.46 EUR 47.2100 EUR 2360.50 EUR 47.2100 EUR 1746.77 EUR 47.2100 EUR 566.52 EUR 47.2200 EUR 2361.00 EUR 47.2200 EUR 2408.22 EUR 47.2200 EUR 3588.72 EUR 47.2200 EUR 1109.67 EUR 47.2200 EUR 1227.72 EUR 47.2200 EUR 2361.00 EUR 47.2200 EUR 2361.00 EUR 47.2200 EUR 2361.00 EUR 47.2200 EUR 3423.45 EUR 47.2000 EUR 1722.80 EUR 47.1900 EUR 1722.44 EUR 47.1800 EUR 8350.86 EUR 47.1700 EUR 2759.45 EUR 47.1700 EUR 2051.90 EUR 47.1700 EUR 1084.91 EUR 47.1800 EUR 5897.50 EUR 47.2000 EUR 3445.60 EUR 47.2000 EUR 3327.60 EUR 47.2000 EUR 2100.40 EUR 47.2200 EUR 1038.84 EUR 47.2200 EUR 1322.16 EUR 47.2200 EUR 47.22 EUR 47.1400 EUR 235.70 EUR 47.1400 EUR 683.53 EUR 47.1400 EUR 1673.47 EUR 47.1300 EUR 4783.70 EUR 47.1300 EUR 1060.43 EUR 47.1700 EUR 5212.29 EUR 47.1800 EUR 1179.50 EUR 47.1500 EUR 8510.58 EUR 47.1500 EUR 2098.18 EUR 47.1500 EUR 2546.10 EUR 47.1500 EUR 966.58 EUR 47.1500 EUR 1744.55 EUR 47.1500 EUR 2168.90 EUR 47.1500 EUR 2168.90 EUR 47.1500 EUR 2168.90 EUR 47.1500 EUR 2168.90 EUR 47.1500 EUR 1202.33 EUR 47.1500 EUR 212.18 EUR 47.1500 EUR 2168.90 EUR 47.1500 EUR 3512.68 EUR 47.1500 EUR 2168.90 EUR 47.1500 EUR 377.20 EUR 47.2000 EUR 4484.00 EUR 47.2000 EUR 2312.80 EUR 47.2000 EUR 4012.00 EUR 47.2000 EUR 991.20 EUR 47.2100 EUR 6963.48 EUR 47.2100 EUR 2502.13 EUR 47.2100 EUR 2336.90 EUR 47.2300 EUR 11807.50 EUR 47.2400 EUR 1346.34 EUR 47.2400 EUR 1582.54 EUR 47.2400 EUR 330.68 EUR 47.2400 EUR 12565.84 EUR 47.2400 EUR 7794.60 EUR 47.2800 EUR 1489.32 EUR 47.2800 EUR 4846.20 EUR 47.2800 EUR 2505.84 EUR 47.2800 EUR 614.64 EUR 47.2800 EUR 2364.00 EUR 47.2800 EUR 3829.68 EUR 47.2800 EUR 2364.00 EUR 47.2800 EUR 898.32 EUR 47.2800 EUR 709.20 EUR 47.2800 EUR 472.80 EUR 47.2800 EUR 2364.00 EUR 47.2800 EUR 1182.00 EUR 47.2000 EUR 2926.40 EUR 47.2100 EUR 5901.25 EUR 47.2200 EUR 5902.50 EUR 47.1600 EUR 11790.00 EUR 47.1700 EUR 2099.07 EUR 47.1700 EUR 2735.86 EUR 47.1700 EUR 1061.33 EUR 47.1700 EUR 542.46 EUR 47.1700 EUR 141.51 EUR 47.3500 EUR 1894.00 EUR 47.3000 EUR 2365.00 EUR 47.3000 EUR 6172.65 EUR 47.3000 EUR 922.35 EUR 47.3000 EUR 2365.00 EUR 47.1500 EUR 707.25 EUR 47.1800 EUR 8987.79 EUR 47.1800 EUR 2807.21 EUR 47.1800 EUR 2807.21 EUR 47.1800 EUR 2807.21 EUR 47.1800 EUR 2807.21 EUR 47.1800 EUR 2807.21 EUR 47.1800 EUR 566.16 EUR 47.1700 EUR 7099.09 EUR 47.1600 EUR 70.74 EUR 47.1600 EUR 7003.26 EUR 47.1600 EUR 7074.00 EUR 47.1600 EUR 4244.40 EUR 47.1600 EUR 2829.60 EUR 47.1600 EUR 2358.00 EUR 47.2000 EUR 9440.00 EUR 47.2000 EUR 2360.00 EUR 47.2000 EUR 4696.40 EUR 47.2500 EUR 11812.50 EUR 47.2500 EUR 1488.38 EUR 47.2500 EUR 2716.88 EUR 47.2500 EUR 4559.63 EUR 47.2500 EUR 3047.63 EUR 47.2800 EUR 5839.08 EUR 47.2800 EUR 5980.92 EUR 47.2800 EUR 3191.40 EUR 47.2800 EUR 992.88 EUR 47.2800 EUR 2694.96 EUR 47.2800 EUR 1276.56 EUR 47.2800 EUR 94.56 EUR 47.2800 EUR 921.96 EUR 47.2000 EUR 24190.00 EUR 47.1600 EUR 2051.46 EUR 47.2200 EUR 2644.32 EUR 47.2200 EUR 1062.45 EUR 47.2200 EUR 543.03 EUR 47.2200 EUR 2691.54 EUR 47.2200 EUR 4863.66 EUR 47.1900 EUR 4034.75 EUR 47.1900 EUR 2005.58 EUR 47.1900 EUR 5757.18 EUR 47.2200 EUR 3612.33 EUR 47.1900 EUR 3845.99 EUR 47.1900 EUR 4341.48 EUR 47.2000 EUR 3138.80 EUR 47.2000 EUR 1628.40 EUR 47.2000 EUR 7032.80 EUR 47.2300 EUR 5903.75 EUR 47.2300 EUR 1865.59 EUR 47.2300 EUR 1723.90 EUR 47.2300 EUR 1393.29 EUR 47.2300 EUR 920.99 EUR 47.2300 EUR 8265.25 EUR 47.2300 EUR 2361.50 EUR 47.2300 EUR 47.23 EUR 47.2300 EUR 1133.52 EUR 47.3000 EUR 2365.00 EUR 47.3000 EUR 2365.00 EUR 47.3000 EUR 2365.00 EUR 47.3000 EUR 2365.00 EUR 47.3000 EUR 473.00 EUR 47.1800 EUR 11795.00 EUR 47.1800 EUR 11795.00 EUR 47.2000 EUR 12201.20 EUR 47.2000 EUR 2242.00 EUR 47.2000 EUR 3398.40 EUR 47.2100 EUR 5877.65 EUR 47.2000 EUR 5569.60 EUR 47.2000 EUR 12154.00 EUR 47.2400 EUR 9448.00 EUR 47.2400 EUR 2362.00 EUR 47.2600 EUR 827.05 EUR 47.2600 EUR 165.41 EUR 47.2600 EUR 1890.40 EUR 47.2600 EUR 7419.82 EUR 47.2600 EUR 992.46 EUR 47.2600 EUR 2410.26 EUR 47.2600 EUR 1134.24 EUR 47.2600 EUR 3568.13 EUR 47.2600 EUR 2150.33 EUR 47.2600 EUR 3071.90 EUR 47.2800 EUR 567.36 EUR 47.2800 EUR 165.48 EUR 47.2800 EUR 1583.88 EUR 47.2800 EUR 543.72 EUR 47.2000 EUR 1581.20 EUR 47.1900 EUR 6417.84 EUR 47.1900 EUR 2147.15 EUR 47.1900 EUR 2666.24 EUR 47.2200 EUR 448.59 EUR 47.2200 EUR 2361.00 EUR 47.2200 EUR 1392.99 EUR 47.2200 EUR 2361.00 EUR 47.2200 EUR 4226.19 EUR 47.2300 EUR 2125.35 EUR 47.2300 EUR 3069.95 EUR 47.2300 EUR 1227.98 EUR 47.2300 EUR 1251.60 EUR 47.2300 EUR 590.38 EUR 47.2300 EUR 2692.11 EUR 47.2300 EUR 2361.50 EUR 47.2300 EUR 2361.50 EUR 47.2300 EUR 850.14 EUR 47.2300 EUR 4227.09 EUR 47.2500 EUR 1039.50 EUR 47.2500 EUR 2126.25 EUR 47.2500 EUR 1063.13 EUR 47.2500 EUR 543.38 EUR 47.2500 EUR 519.75 EUR 47.2500 EUR 2362.50 EUR 47.2500 EUR 2315.25 EUR 47.2500 EUR 4205.25 EUR 47.2500 EUR 2197.13 EUR 47.2500 EUR 6473.25 EUR 47.2500 EUR 779.63 EUR 47.2900 EUR 1702.44 EUR 47.1700 EUR 11084.95 EUR 47.2300 EUR 7556.80 EUR 47.2200 EUR 6398.31 EUR 47.2200 EUR 2431.83 EUR 47.2200 EUR 3895.65 EUR 47.2200 EUR 330.54 EUR 47.2200 EUR 2998.47 EUR 47.2000 EUR 5758.40 EUR 47.2500 EUR 1441.13 EUR 47.2500 EUR 2362.50 EUR 47.2500 EUR 8008.88 EUR 47.2900 EUR 591.13 EUR 47.2900 EUR 1395.06 EUR 47.2900 EUR 4492.55 EUR 47.2900 EUR 3641.33 EUR 47.2900 EUR 212.81 EUR 47.2900 EUR 5249.19 EUR 47.2900 EUR 6360.51 EUR 47.2900 EUR 11822.50 EUR 47.2900 EUR 449.26 EUR 47.2900 EUR 6124.06 EUR 47.2900 EUR 331.03 EUR 47.2900 EUR 4918.16 EUR 47.2700 EUR 165.45 EUR 47.2700 EUR 165.45 EUR 47.2700 EUR 236.35 EUR 47.3000 EUR 875.05 EUR 47.3000 EUR 8041.00 EUR 47.3000 EUR 165.55 EUR 47.3000 EUR 2743.40 EUR 47.3500 EUR 2367.50 EUR 47.3500 EUR 449.83 EUR 47.3500 EUR 4521.93 EUR 47.3000 EUR 6125.35 EUR 47.3400 EUR 2367.00 EUR 47.3400 EUR 923.13 EUR 47.3400 EUR 520.74 EUR 47.3400 EUR 6154.20 EUR 47.3400 EUR 2319.66 EUR 47.3400 EUR 1088.82 EUR 47.2900 EUR 2624.60 EUR 47.2700 EUR 6925.06 EUR 47.2700 EUR 165.45 EUR 47.3000 EUR 1773.75 EUR 47.3000 EUR 2814.35 EUR 47.3000 EUR 2365.00 EUR 47.3000 EUR 3263.70 EUR 47.3900 EUR 2369.50 EUR 47.3700 EUR 8502.92 EUR 47.3700 EUR 1729.01 EUR 47.3700 EUR 1586.90 EUR 47.3900 EUR 2369.50 EUR 47.3900 EUR 1445.40 EUR 47.3900 EUR 924.11 EUR 47.3900 EUR 3175.13 EUR 47.3900 EUR 1753.43 EUR 47.3900 EUR 4028.15 EUR 47.3900 EUR 924.11 EUR 47.3900 EUR 1966.69 EUR 47.3900 EUR 2843.40 EUR 47.3900 EUR 1895.60 EUR 47.4000 EUR 6446.40 EUR 47.4000 EUR 2370.00 EUR 47.3800 EUR 7794.01 EUR 47.3800 EUR 2890.18 EUR 47.3800 EUR 213.21 EUR 47.3800 EUR 12792.60 EUR 47.4000 EUR 1256.10 EUR 47.4000 EUR 1777.50 EUR 47.4000 EUR 9290.40 EUR 47.4000 EUR 1042.80 EUR 47.4000 EUR 497.70 EUR 47.4000 EUR 1019.10 EUR 47.4000 EUR 11850.00 EUR 47.4100 EUR 2915.72 EUR 47.4000 EUR 6493.80 EUR 47.4000 EUR 14291.10 EUR 47.4500 EUR 11838.78 EUR 47.4500 EUR 23.73 EUR 47.4700 EUR 854.46 EUR 47.4700 EUR 3061.82 EUR 47.4700 EUR 640.85 EUR 47.4700 EUR 1851.33 EUR 47.4700 EUR 1068.08 EUR 47.5500 EUR 4826.33 EUR 47.5500 EUR 1117.43 EUR 47.5500 EUR 356.63 EUR 47.5500 EUR 4469.70 EUR 47.3200 EUR 3383.38 EUR 47.3100 EUR 20272.34 EUR 47.2400 EUR 9778.68 EUR 47.2400 EUR 6424.64 EUR 47.2400 EUR 3188.70 EUR 47.2400 EUR 1417.20 EUR 47.2400 EUR 1062.90 EUR 47.2400 EUR 543.26 EUR 47.2400 EUR 519.64 EUR 47.2400 EUR 684.98 EUR 47.2600 EUR 12901.98 EUR 47.2600 EUR 3851.69 EUR 47.2600 EUR 6876.33 EUR 47.2700 EUR 11817.50 EUR 47.1800 EUR 8350.86 EUR 47.1800 EUR 471.80 EUR 47.1800 EUR 7124.18 EUR 47.1800 EUR 1981.56 EUR 47.1800 EUR 5661.60 EUR 47.1800 EUR 2359.00 EUR 47.1800 EUR 188.72 EUR 47.1800 EUR 117.95 EUR 47.1800 EUR 2359.00 EUR 47.1800 EUR 2052.33 EUR 47.1800 EUR 802.06 EUR 47.1700 EUR 4174.55 EUR 47.1700 EUR 542.46 EUR 47.1700 EUR 2358.50 EUR 47.1600 EUR 8748.18 EUR 47.1600 EUR 4362.30 EUR 47.1600 EUR 3772.80 EUR 47.1500 EUR 2475.38 EUR 47.1500 EUR 2239.63 EUR 47.1500 EUR 1980.30 EUR 47.1800 EUR 1344.63 EUR 47.1800 EUR 1014.37 EUR 47.1800 EUR 212.31 EUR 47.1500 EUR 2357.50 EUR 47.1500 EUR 2357.50 EUR 47.1500 EUR 1343.78 EUR 47.1600 EUR 5541.30 EUR 47.1600 EUR 542.34 EUR 47.1600 EUR 17496.36 EUR 47.2000 EUR 2360.00 EUR 47.2000 EUR 2360.00 EUR 47.2000 EUR 2360.00 EUR 47.2000 EUR 1085.60 EUR 47.2000 EUR 1274.40 EUR 47.1600 EUR 1674.18 EUR 47.1600 EUR 683.82 EUR 47.1600 EUR 2358.00 EUR 47.1600 EUR 2358.00 EUR 47.1600 EUR 2358.00 EUR 47.1600 EUR 1744.92 EUR 47.1600 EUR 448.02 EUR 47.1600 EUR 613.08 EUR 47.1600 EUR 1909.98 EUR 47.4700 EUR 3204.23 EUR 47.0800 EUR 2354.00 EUR 47.0800 EUR 2354.00 EUR 47.0800 EUR 2354.00 EUR 47.0800 EUR 2354.00 EUR 47.0800 EUR 2354.00 EUR 47.0800 EUR 2354.00 EUR 47.0800 EUR 2354.00 EUR 47.0800 EUR 2354.00 EUR 47.0800 EUR 2354.00 EUR 47.0000 EUR 1057.50 EUR 47.0000 EUR 517.00 EUR 47.0000 EUR 2068.00 EUR 47.0000 EUR 2350.00 EUR 47.0000 EUR 1057.50 EUR 47.0000 EUR 1903.50 EUR 47.0000 EUR 2796.50 EUR 46.9600 EUR 23480.00 EUR 46.9600 EUR 15825.52 EUR 46.9600 EUR 7654.48 EUR 46.9600 EUR 5259.52 EUR 46.9600 EUR 1784.48 EUR 46.9400 EUR 3778.67 EUR 46.9300 EUR 23582.33 EUR 46.9300 EUR 797.81 EUR 46.9300 EUR 797.81 EUR 47.4700 EUR 545.91 EUR 47.4700 EUR 640.85 EUR 47.4700 EUR 11867.50 EUR 47.5000 EUR 11875.00 EUR 47.5500 EUR 9224.70 EUR 47.5500 EUR 1402.73 EUR 47.5500 EUR 2377.50 EUR 47.0800 EUR 2354.00 EUR 46.9300 EUR 6241.69 EUR 46.9300 EUR 6312.09 EUR 46.9300 EUR 516.23 EUR 46.9100 EUR 23.46 EUR 46.9000 EUR 7292.95 EUR 46.9000 EUR 6753.60 EUR 46.9000 EUR 46.90 EUR 46.9000 EUR 6988.10 EUR 46.9000 EUR 211.05 EUR 46.9100 EUR 2368.96 EUR 46.9100 EUR 1290.03 EUR 46.9100 EUR 19796.02 EUR 46.8800 EUR 3164.40 EUR 46.8800 EUR 937.60 EUR 46.8800 EUR 19338.00 EUR 46.9200 EUR 516.12 EUR 46.9200 EUR 4199.34 EUR 46.9200 EUR 2439.84 EUR 46.9200 EUR 4692.00 EUR 46.9200 EUR 1876.80 EUR 46.9200 EUR 4105.50 EUR 46.8500 EUR 2647.03 EUR 46.9000 EUR 3564.40 EUR 46.8800 EUR 17181.52 EUR 46.8800 EUR 609.44 EUR 46.8800 EUR 5649.04 EUR 46.8700 EUR 2343.50 EUR 46.8700 EUR 2952.81 EUR 46.8700 EUR 14131.31 EUR 46.8700 EUR 1663.89 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 47.19549 EUR 1732664.75 EUR

e) Date of the transaction

2018-01-25; UTC+1

f) Place of the transaction

Name: XETRA / XETR MIC: XETR

