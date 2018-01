Zalando SE : Notification and public disclosure of transactions by persons

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



27.01.2018 / 17:50

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: First name: Robert Last name(s): Gentz

2. Reason for the notification



a) Position / status

Position: Member of the managing body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE000ZAL1111

b) Nature of the transaction

Disposal Transaction linked to the exercise of share option programmes

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 47.3000 EUR 4493.50 EUR 47.2100 EUR 2690.97 EUR 47.2700 EUR 12975.62 EUR 47.2100 EUR 3068.65 EUR 47.2100 EUR 7034.29 EUR 47.1300 EUR 4689.44 EUR 47.1000 EUR 17003.10 EUR 47.1050 EUR 4121.69 EUR 47.1000 EUR 5652.00 EUR 47.0300 EUR 11757.50 EUR 47.0700 EUR 3977.42 EUR 47.0700 EUR 3977.42 EUR 47.0700 EUR 3977.42 EUR 47.1800 EUR 3986.71 EUR 47.1550 EUR 3984.60 EUR 47.2550 EUR 3993.05 EUR 47.3750 EUR 6371.94 EUR 47.2000 EUR 5239.20 EUR 47.2150 EUR 8026.55 EUR 47.2000 EUR 8142.00 EUR 47.2100 EUR 3092.25 EUR 47.2000 EUR 7858.80 EUR 47.2000 EUR 5286.40 EUR 47.2100 EUR 3705.98 EUR 47.2300 EUR 11760.27 EUR 47.2650 EUR 3993.89 EUR 47.2650 EUR 3993.89 EUR 47.3350 EUR 3999.81 EUR 47.3400 EUR 3574.17 EUR 47.3200 EUR 3998.54 EUR 47.3250 EUR 3998.96 EUR 47.2400 EUR 3991.78 EUR 47.2500 EUR 3992.63 EUR 47.2750 EUR 3994.74 EUR 47.2600 EUR 4678.74 EUR 47.2900 EUR 3996.01 EUR 47.3800 EUR 3529.81 EUR 47.3450 EUR 4000.65 EUR 47.3400 EUR 4000.23 EUR 47.2700 EUR 3994.32 EUR 47.1100 EUR 4663.89 EUR 47.0800 EUR 612.04 EUR 47.2550 EUR 6615.70 EUR 47.2550 EUR 2764.42 EUR 47.2500 EUR 3094.88 EUR 47.2100 EUR 4107.27 EUR 47.2100 EUR 1510.72 EUR 47.2000 EUR 4672.80 EUR 47.2000 EUR 4696.40 EUR 47.2250 EUR 7201.81 EUR 47.2000 EUR 2478.00 EUR 47.2000 EUR 8661.20 EUR 47.2000 EUR 3068.00 EUR 47.2000 EUR 3445.60 EUR 47.2400 EUR 3802.82 EUR 47.2500 EUR 4677.75 EUR 47.2500 EUR 4181.63 EUR 47.2300 EUR 4675.77 EUR 47.2450 EUR 7299.35 EUR 47.2500 EUR 425.25 EUR 47.2500 EUR 4890.38 EUR 47.2600 EUR 3071.90 EUR 47.2600 EUR 3828.06 EUR 47.2500 EUR 2835.00 EUR 47.2450 EUR 4511.90 EUR 47.2450 EUR 7086.75 EUR 47.2700 EUR 4490.65 EUR 47.2000 EUR 3988.40 EUR 47.2150 EUR 3989.67 EUR 47.2150 EUR 7082.25 EUR 47.2100 EUR 7081.50 EUR 47.2000 EUR 4720.00 EUR 47.2000 EUR 3988.40 EUR 47.2000 EUR 3988.40 EUR 47.2000 EUR 3988.40 EUR 47.2000 EUR 3988.40 EUR 47.2000 EUR 3988.40 EUR 47.2000 EUR 3988.40 EUR 47.2000 EUR 3988.40 EUR 47.2000 EUR 3988.40 EUR 47.2000 EUR 3988.40 EUR 47.2000 EUR 3988.40 EUR 47.2000 EUR 3988.40 EUR 47.2000 EUR 3988.40 EUR 47.2000 EUR 3988.40 EUR 47.2000 EUR 5286.40 EUR 47.2100 EUR 7718.83 EUR 47.2100 EUR 7718.83 EUR 47.2200 EUR 4816.44 EUR 47.2100 EUR 2927.02 EUR 47.2100 EUR 2974.23 EUR 47.2250 EUR 11971.54 EUR 47.2300 EUR 4746.62 EUR 47.2300 EUR 4510.47 EUR 47.2400 EUR 6330.16 EUR 47.2500 EUR 4914.00 EUR 47.2500 EUR 3756.38 EUR 47.2450 EUR 4818.99 EUR 47.2700 EUR 3994.32 EUR 47.2700 EUR 4041.59 EUR 47.2700 EUR 5199.70 EUR 47.2750 EUR 6878.51 EUR 47.2800 EUR 1465.68 EUR 47.2800 EUR 2907.72 EUR 47.2850 EUR 1796.83 EUR 47.2900 EUR 2671.89 EUR 47.3100 EUR 4115.97 EUR 47.3100 EUR 4518.11 EUR 47.3100 EUR 5251.41 EUR 47.3050 EUR 1419.15 EUR 47.2800 EUR 4420.68 EUR 47.2250 EUR 3990.51 EUR 47.2000 EUR 3988.40 EUR 47.2050 EUR 3988.82 EUR 47.2300 EUR 3990.94 EUR 47.2850 EUR 3428.16 EUR 47.2850 EUR 3995.58 EUR 47.2850 EUR 3995.58 EUR 47.2750 EUR 5082.06 EUR 47.2800 EUR 3546.00 EUR 47.3000 EUR 3074.50 EUR 47.3000 EUR 4942.85 EUR 47.3400 EUR 4591.98 EUR 47.3700 EUR 2936.94 EUR 47.4000 EUR 4479.30 EUR 47.3750 EUR 11701.63 EUR 47.4600 EUR 2728.95 EUR 47.4600 EUR 5624.01 EUR 47.4600 EUR 3962.91 EUR 47.4600 EUR 4010.37 EUR 47.5300 EUR 3136.98 EUR 47.5400 EUR 2567.16 EUR 47.4550 EUR 4009.95 EUR 47.4200 EUR 4006.99 EUR 47.4200 EUR 4006.99 EUR 47.4200 EUR 4006.99 EUR 47.4000 EUR 4692.60 EUR 47.3750 EUR 4003.19 EUR 47.3750 EUR 4003.19 EUR 47.3800 EUR 4003.61 EUR 47.3200 EUR 3998.54 EUR 47.3600 EUR 2462.72 EUR 47.3650 EUR 4002.34 EUR 47.3650 EUR 4002.34 EUR 47.3500 EUR 4687.65 EUR 47.3550 EUR 4001.50 EUR 47.3650 EUR 4002.34 EUR 47.3000 EUR 3996.85 EUR 47.2350 EUR 2763.25 EUR 47.2400 EUR 2409.24 EUR 47.2400 EUR 2716.30 EUR 47.2500 EUR 4890.38 EUR 47.2600 EUR 3993.47 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 47.2525 EUR 700281.35 EUR

e) Date of the transaction

2018-01-25; UTC+1

f) Place of the transaction

Outside a trading venue

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

27.01.2018 The DGAP Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

Archive at www.dgap.de