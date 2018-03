Zapf Creation AG: Jahresabschluss 2017 / Vorläufiges Ergebnis

DGAP-Ad-hoc: Zapf Creation AG / Key word(s): Preliminary Results

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Ad-hoc Meldung Zapf Creation AG Rödental, den 14. März 2018 Im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017 zeichnet sich auf Ebene des Zapf Creation Konzerns ab, dass die Umsatzerlöse voraussichtlich rund 78,7 Mio. EUR (Vorjahr: 69,9 Mio. EUR) und die Rohertragsmarge voraussichtlich rund 46,8 % (Vorjahr: 43,7 %) betragen werden; das Ergebnis auf Basis der IFRS wird unter Berücksichtigung der zusätzlichen Aktivierung latenter Steuern auf Verlustvorträge in Höhe von rund 2,6 Mio. EUR voraussichtlich rund 15,3 Mio. EUR (Vorjahr: 8,9 Mio. EUR) betragen. Auf Basis der vorläufigen und ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 zeichnet sich auf Ebene der Zapf Creation AG ab, dass die Umsatzerlöse voraussichtlich rund 66,4 Mio. EUR (Vorjahr: 55,2 Mio. EUR) und die Rohertragsmarge voraussichtlich rund 55,4 % (Vorjahr: 53,5 %) betragen werden; der Jahresüberschuss 2017 wird voraussichtlich rund 12,5 Mio. EUR (Vorjahr: 8,2 Mio. EUR) betragen. Das Ergebnis fällt damit voraussichtlich um rund 1,3 Mio. EUR und der Jahresüberschuss voraussichtlich um rund 1,0 Mio. EUR höher aus als prognostiziert. Die für das Geschäftsjahr 2017 genannten Zahlen sind vorläufig und vorbehaltlich der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2017 wird in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats erfolgen, die voraussichtlich im Mai 2018 stattfinden wird. Der Vorstand

E-Mail: Zapf Creation AGHannelore SchalastMember of the BoardMoenchroedener Str. 13D-96472 RoedentalGermanyPhone: +49 (0) 9563 - 725 - 1513Fax: +49 (0) 9563 - 725 - 41513E-Mail: [email protected]

