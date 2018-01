2018-0129 - New Listing - Sitka Gold Corp. (SIG)

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - Jan 29, 2018) -

The common shares of Sitka Gold Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com.

Sitka Gold Corp. is a junior mining resource exploration company managed by a team of experienced mining industry professionals and is focused on exploring for economically viable mineral resources with its primary emphasis on gold and copper mineral properties of merit. The Company currently has an option to acquire a 100% interest in the Adobe Gold Property in Nevada, USA and owns a 100% interest in its Coppermine River Project in Nunavut.

Les actions ordinaires de Sitka Gold Corp. ont été approuvées pour inscription à la cote du CSE.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com.

Sitka Gold Corp. est une jeune société d'exploration de ressources minières gérée par une équipe de professionnels chevronnés de l'industrie minière. Elle se concentre sur l'exploration de ressources minérales économiquement viables en mettant l'accent sur les propriétés minérales d'or et de cuivre. La société a actuellement l'option d'acquérir une participation de 100% dans Adobe Gold Property au Nevada, aux États-Unis, et détient une participation de 100% dans son projet Coppermine River au Nunavut.