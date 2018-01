2018-0132 - Fundamental Change - Aida Minerals Corp./BLOK Technologies Inc.

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - Jan 31, 2018) -

BLOK Technologies Inc., the issuer resulting from a Fundamental Change of Aida Minerals Corp. has been approved for listing.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

BLOK Technologies Inc. invests in and develops emerging companies in the blockchain technology sector. Our approach is to provide capital, technology and management expertise to the companies we develop. BLOK Technologies is building out a portfolio of technology solutions we can enable and grow with significant returns on investment for investors and entrepreneurs. BLOK Technologies delivers solutions for businesses and consumers that enable trust, transactions and potential to be unlocked.

BLOK Technologies Inc., l'émetteur résultant d'un changement fondamental de Aida Minerals Corp. a été approuvé pour inscription.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

BLOK Technologies Inc. investit dans et développe des sociétés émergentes dans le secteur de la technologie blockchain. Notre approche consiste à fournir une expertise en capital, en technologie et en gestion aux entreprises que nous développons. BLOK Technologies développe un portefeuille de solutions technologiques que nous pouvons permettre et développer avec des retours sur investissement significatifs pour les investisseurs et les entrepreneurs. BLOK Technologies fournit des solutions pour les entreprises et les consommateurs qui permettent de débloquer la confiance, les transactions et le potentiel.