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Conditions for sale of Riksbank certificates

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07/24/2018 | 09:31am CEST
AUCTION DATE:JULY 24, 2018
START DATE:JULY 25, 2018
MATURITY DATE:AUGUST 1, 2018
NOMINAL AMOUNT:441.7 BLN
FIXED RATE:-0.50 %

ALL MONETARY POLICY COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT BIDS TO THE RIKSBANK (08-6966970) BY 10.00 AM ON JULY 24 2018, AT THE LATEST. CONFIRMATION OF BIDS TO E-MAIL: [email protected]

THE LOWEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 1 MLN.

THE HIGHEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 441.7 BLN.

RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED AT 10.15 (CET/CEST)

ON JULY 24, 2018.

COMPLETE TERMS AND CONDITIONS CAN BE RETRIEVED AT WWW.RIKSBANK.SE

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