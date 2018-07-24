Conditions for sale of Riksbank certificates

|AUCTION DATE:
|JULY 24, 2018
|START DATE:
|JULY 25, 2018
|MATURITY DATE:
|AUGUST 1, 2018
|NOMINAL AMOUNT:
|441.7 BLN
|FIXED RATE:
|-0.50 %
ALL MONETARY POLICY COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT BIDS TO THE RIKSBANK (08-6966970) BY 10.00 AM ON JULY 24 2018, AT THE LATEST. CONFIRMATION OF BIDS TO E-MAIL: [email protected]
THE LOWEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 1 MLN.
THE HIGHEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 441.7 BLN.
RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED AT 10.15 (CET/CEST)
ON JULY 24, 2018.
COMPLETE TERMS AND CONDITIONS CAN BE RETRIEVED AT WWW.RIKSBANK.SE