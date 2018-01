European Parliament : Amendments 353-353 - Promotion of the use of energy from renewable sources (recast) - A8-0392/2017(353-353)

11.1.2018

Promotion of the use of energy from renewable sources COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)

Proposal for a directive

Annex X - part A - title

Text proposed by the Commission

Amendment

A8-0392/2017

Part A Maximum contribution from liquid biofuels produced from food or feed crops to the EU renewable energy target as referred to in Article 7 paragraph 1

Part A Maximum contribution from liquid biofuels produced from food or feed crops, excluding highly sustainable biofuels, to the EU renewable energy target as referred to in Article 7 paragraph 1

