S&P 500, Nasdaq Futures -- Technical Analysis

Chicago Mercantile Exchange September S&P 500 Futures 2885.30 -- lifetime high 2831.00 -- previous day's high 2824.57 -- second pivot point resistance 2821.00 -- previous day's close 2817.73 -- first pivot point resistance 2812.00 -- previous day's low 2809.85 -- 4-day moving average 2807.27 -- 9-day moving average 2798.33 -- first pivot point support 2795.50 -- previous month's high 2785.77 -- second pivot point support 2721.28 -- 100-day moving average 2631.70 -- previous month's low 2077.30 -- lifetime low 64.31 -- relative strength index (RSI), July 24 61.95 -- relative strength index (RSI), July 23 61.54 -- relative strength index (RSI), July 20 ============================================================== CME Nasdaq-100 September Futures 7509.42 -- second pivot point resistance 7489.75 -- lifetime high 7489.75 -- previous day's high 7464.83 -- first pivot point resistance 7416.25 -- previous day's close 7389.75 -- previous day's low 7387.81 -- 9-day moving average 7343.58 -- first pivot point support 7274.57 -- 18-day moving average 7266.92 -- second pivot point support 7049.50 -- previous month's high 6563.25 -- previous month's low 5611.25 -- lifetime low 61.40 -- relative strength index (RSI), July 24 62.16 -- relative strength index (RSI), July 23 59.16 -- relative strength index (RSI), July 20