Turquoise Services : Referential Update 2017-1786 - Instrument changes effective 02nd January 2018

Market Notice

29 December 2017

Instrument Change

Referential Update 2017-1786 - Instrument changes effective 02 January 2018

Please be aware of the instrument changes below effective 02 January 2018:

Name MIC ISIN Symbol CCY Segment Tick Table Action PHELIX NV XAMS NL0012194724 PLXa EUR FESE4 DELETE LIFEWATCH AG-REG XSWX CH0012815459 LIFEz CHF XSWX_1 DELETE MID INDUSTRY CAPITAL MTAA IT0004166762 MICm EUR FESE2B DELETE FDL XPAR FR0000030181 FDLp EUR T_0.01 DELETE ALUMEXX N.V. XAMS NL0012194724 ALXa EUR FESE4 ADD

Please make all necessary changes.

Best Regards

Market Operations Team Turquoise

Capital Markets, LSEG

Telephone +44 (0)20 7382 7676 [email protected]

10 Paternoster Square, London, EC4M 7LS

www.tradeturquoise.com